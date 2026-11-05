Internacional

Nuevas Amenazas de Bomba Afectan Vuelos en Varios Países de Europa

Bulgaria, Italia y República Checa son algunas de las naciones que registraron este tipo de incidentes hoy

AviónEquipos de artificieros debían intervenir para hacer comprobaciones en tierra. Foto: Reuters.

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¡Alerta en Europa! Nuevas amenazas de bomba afectan vuelos en Bulgaria, Italia y República Checa. Aunque todas fueron falsas, la tensión crece. ¿Qué está pasando?

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