Nuevas Amenazas de Bomba Afectan Vuelos en Varios Países de Europa

Una vez más, este jueves se registraron varias alertas por presuntas bombas en decenas de vuelos en Europa, las cuales resultaron falsas.

Al menos 25 vuelos realizaron aterrizajes no programados o fueron escoltados por aeronaves de combate por las falsas alertas de bomba en Italia, Bulgaria, República Checa y España, entre otros países europeos. Todos los aviones aterrizaron con seguridad.

Las alertas de bomba, cuya procedencia y motivaciones aún se desconocen, se inscriben en un contexto de recrudecimiento de los ataques híbridos en Europa, a veces vinculados por las autoridades o los investigadores con Rusia o Irán.

Bulgaria

La mañana del jueves, tres aviones de la aerolínea Ryanair, procedentes de Madrid, Copenhague y Londres-Stansted con destino a Sofía, recibieron falsas alertas de bomba, confirmó una portavoz del Ministerio búlgaro de Transportes a la agencia de noticias AFP.

Dos aviones aterrizaron en Sofía, su destino previsto, mientras que el tercero, procedente de Londres-Stansted, fue desviado al aeropuerto de Plovdiv, al este de la capital.

República Checa

En la República Checa se recibió "una amenaza que señalaba la presencia de artefactos explosivos improvisados a bordo de cuatro aviones con destino a Praga", indicó la policía checa en X que si bien preparó sus aterrizajes con las medidas pertinentes, consideró que se trataba de amenazas con "poca credibilidad”.

Dos vuelos de Easyjet EZJ.L procedentes de Gran Bretaña, uno de Irlanda y otro de Grecia aterrizaron según lo previsto en Praga tras recibir amenazas de bomba.

Italia

En Italia, un vuelo de la compañía Aer Lingus que unía Dublín con Roma fue desviado a la base aérea de Évreux, en Francia, anunciaron las autoridades francesas.

En un comunicado, Aer Lingus aseguró que el vuelo EI402 había "aterrizado con total seguridad" y que la compañía trabajaba para trasladar a los pasajeros a su destino final "lo antes posible".

Las otras falsas alertas de bombas fueron reportadas en un vuelo de Finnair de Helsinki a Roma, y un vuelo de Wizz Air de Milán a Varsovia, este último desviado a Viena, informaron las aerolíneas.

España

Las autoridades de España recibieron tres amenazas de bomba por correo electrónico en menos de 20 minutos, relacionadas con dos salidas de Air Europa de Madrid a París y cuatro vuelos de Iberia procedentes de Roma y Milán, informó la Guardia Civil española.

Varios aviones fueron detenidos, regresaron y desembarcaron a los pasajeros mientras se inspeccionaban las aeronaves.

Finlandia

Otro vuelo de Finnair procedente de Helsinki, Finlandia, operado por Jettime, aterrizó con normalidad en Viena, Austria, tras recibir una amenaza de bomba, informó la aerolínea.

Polonia

Un vuelo de LOT procedente de Varsovia, Polonia, aterrizó según lo previsto en Bruselas, Bélgica, tras una alerta de seguridad, informaron autoridades polacas.

En Varsovia, un vuelo de LOT con destino a París fue detenido cuando rodaba por la pista para despegar y los pasajeros fueron trasladados a otro avión como medida de precaución.

Rumania

Un vuelo de Wizz Air WIZZ.L procedente de Milán aterrizó sin incidentes en Bucarest, Rumania, según informó la agencia de inteligencia rumana. Los medios italianos informaron de que un vuelo de Wizz Air de Milán a Varsovia había sido desviado a Viena.

Irlanda

El vuelo EI402 de Aer Lingus, procedente de Dublín, Irlanda, y con destino a Roma, aterrizó sin incidentes el jueves en el aeropuerto de Évreux, a 100 kilómetros (km) al oeste de París, según informó la aerolínea irlandesa.

Dinamarca

En Dinamarca, una unidad militar de desactivación de bombas registró dos aviones en el aeropuerto de Copenhague, pero no encontró ningún artefacto, informó la policía.

El martes, unos 10 vuelos enfrentaron amenazas similares, en todos los casos resultaron ser falsas, pero forzaron al cierre de algunos aeropuertos y la movilización de aviones de la fuerza aérea para resguardar los vuelos comerciales.

Con información de agencias.

ASJ/RMT