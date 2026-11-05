De los ‘No Sabo’ a los ‘Yo Sí Voto’, los Latinos que Influyeron en Derrota de Republicanos

Son jóvenes de origen latino, nacidos en Estados Unidos que tropiezan con algunas conjugaciones en español, su familia los llama ‘No Sabo’, pero ayudaron al revés electoral a Donald Trump en las recientes elecciones intermedias.

Este 2026 muchos de ellos protestaron contra las redadas migratorias masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), promovidas por el mandatario republicano.

Una gran mayoría ha afirmado ser la voz de sus padres, y los que pudieron votar acudieron a las urnas.

Los 'No Sabo' forman parte de un gran electorado latino que dos años antes confió en Trump pensando que la economía mejoraría, pero que ahora le dio la espalda a los republicanos en las elecciones intermedias.

En Estados Unidos alrededor de 44.9 millones de personas hablan español en sus hogares, lo que equivale al 13.9% de la población de cinco años o más.

Según cifras oficiales, después del inglés, el español es el segundo idioma más hablado.

Janet Murguía, presidenta de UnidosUS, aseguró que probablemente la participación latina del martes será la mayor en la historia en unas elecciones intermedias en Estados Unidos.

Este grupo de defensa de los derechos de los latinos se opone a la "campaña de deportaciones masivas fuera de control y a las tácticas abusivas, violentas y crueles personificadas por el ICE".

Sus votos influyeron en la elección de Gina Hinojosa como gobernadora de Texas, una mujer latina criada en un hogar mexicano católico. Con ese resultado terminaron tres décadas de dominio republicano en ese estado.

También celebraron la elección de Xavier Becerra, de raíces mexicanas, como gobernador de California.

Bobby Pulido, el cantante de música tex-mex convertido en candidato demócrata, arrebató también un escaño republicano en Texas.

El ahora representante del distrito 15 de Texas, estado con un 40% de población latina señaló:

"Muchísimas gracias a toda la raza que salió a votar. Rompimos récords. Hay una generación que no estaba activa políticamente, que decidirá quiénes quieren que sean sus líderes", dijo.

Entre los jóvenes latinos de 18 a 29 años, el 70% votó por candidatos demócratas a la Cámara de Representantes, según estimaciones de CIRCLE, un centro de investigación de la Universidad Tufts.

Para la directora ejecutiva de la organización civil Poder LatinX, Yadira Sánchez, los jóvenes latinos tienen las cosas claras:

"Nuestra comunidad ha hecho constantes sacrificios para cubrir sus necesidades básicas (...) Muchas familias crían hijos en Estados Unidos a quienes algunos los llaman 'No Sabo Kids', pero nosotros les llamamos la generación 'Yo Sí Voto'".

Con información de AFP.

LECQ