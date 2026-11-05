Internacional

De los ‘No Sabo’ a los ‘Yo Sí Voto’, los Latinos que Influyeron en Derrota de Republicanos

Jóvenes que hablan español con algunas complicaciones en la conjugación de verbos ayudaron al revés electoral a Donald Trump

Votantes en elecciones de EUAFoto: Reuters | Archivo
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