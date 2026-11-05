Marcha, Concentraciones y Rodadas que Afectarán el Tránsito en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 5 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 7 concentraciones, 2 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 13 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Se realizará una marcha a las 11:00 horas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc con destino a la Jefatura General de la Policía de Investigación en Doctor Lavista 139, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc y al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas en Niños Héroes 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Trabajadores jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional se concentrarán a las 08:00 horas en Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; Casco de Santo Tomás en Manuel Carpio y Circuito Interior, colonia Agricultura, alcaldía Miguel Hidalgo y Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología "Víctor Bravo Ahuja“, del Instituto Politécnico Nacional en avenida Instituto Politécnico Nacional y avenida Wilfrido Massieu, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Pedal & Taco rodarán a las 19:50 horas del Parque Tezontle, en avenida Canal de Tezontle 1512, colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado con destino a la Mega Catrina del Zócalo, alcaldía Cuauhtémoc.

Amazonas Rollers rodarán a las 20:30 horas de Doctor Mora, colonia Centro a un destino sin definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ