Captan Primera Foto Cerca del Asteroide Didymos, de 780 Metros de Diámetro

En el espacio exterior hay un sistema binario de asteroides llamado Didymos que en ocasiones pasa relativamente cerca de nuestro planeta, y ahora la misión Hera de la Agencia Espacial Europea (ESA) tomó su primera imagen de cerca.

El sistema está formado por el asteroide Didymos —de 780 metros de diámetro— y por su luna Dimorphos —de 151 metros— y que sea binario significa que orbitan uno alrededor del otro, alrededor de un centro de masa común.

En 2022, una misión de la NASA impactó intencionalmente contra Dimorphos para probar tecnología de defensa planetaria, en lo que representó la primera demostración a gran escala de la tecnología de desviación de asteroides.

Primera imagen de cerca

Después de ese hito, ahora la ESA dio a conocer que su misión Hera, también de defensa planetaria, obtuvo su primera imagen de cerca del sistema binario de asteroides.

“La nave espacial DART de la NASA impactó contra el asteroide Dimorphos, de menor tamaño, el 26 de septiembre de 2022, pero esta imagen ofrece una perspectiva novedosa de su asteroide progenitor adyacente”, explicó.

Se trata de una imagen captada por la cámara monocromática de encuadre de asteroides de Hera desde 60 kilómetros de distancia.

En ella, la mayor parte de Dimorphos está oculta por la sombra, pero el asteroide Didymos se muestra claramente.

“¡Lo primero que dijimos fue ‘¡Guau!’”, expuso Patrick Michel, investigador principal de Hera.

“Esta es la otra cara de Didymos, distinta a la que nos mostró la cámara de DART poco antes del impacto, así que es como contemplar un mundo completamente nuevo”, añadió.

Dio a conocer que “este lado de Didymos tiene la misma cresta central a lo largo de su ecuador que vimos antes, pero por lo demás parece muy diferente, con múltiples rocas y cráteres y lo que parecen ser patrones de surcos o crestas”.

Imagen de cerca del sistema de asteroides Didymos. Foto: ESA

¿Qué implican los descubrimientos?

La ESA añadió que la sonda Hera, que tardó dos años en llegar a los asteroides binarios —actualmente a 196,8 millones de kilómetros de la Tierra—, está a punto de realizar una investigación detallada del lugar del impacto.

Dijo que los descubrimientos contribuirán a que el método de impacto cinético para desviar asteroides pase de ser un experimento aislado a una técnica bien comprendida y potencialmente reproducible si la Tierra se ve amenazada en el futuro.

De acuerdo con la NASA, los dos asteroides no representan una amenaza para nuestro planeta, pero debido a que pasan relativamente cerca, fueron elegidos como objetivo para la misión DART de 2022.

Didymos —que significa "gemelo" en griego— fue descubierto el 11 de abril de 1996; a medida que orbita alrededor del Sol, ocasionalmente pasa relativamente cerca de la Tierra, expuso la agencia.

En 2003, el par pasó a unos 7.2 millones de km, y en su punto más alejado, cuando se encuentra en el lado opuesto del Sol con respecto a la Tierra, un poco más allá de la órbita de Marte, está a unos 450 millones de km de nuestro planeta.

SPB