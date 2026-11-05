Ciencia y Tecnología

Captan Primera Foto Cerca del Asteroide Didymos, de 780 Metros de Diámetro

La misión de defensa planetaria Hera, de la Agencia Espacial Europea, toma nuevas imágenes de un sistema binario de asteroides

Sonda Hera escanea a Dimorphos con su altímetro láser. Foto: ESASonda Hera escanea a Dimorphos con su altímetro láser. Foto: ESA
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+