Seguridad

Vinculan a Proceso por Presunta Tortura a Exsecretario de Seguridad de Aquixtla

Luis Miguel 'N' fue acusado por supuestamente participar en un robo agravado donde además habría cometido actos crueles contra sus víctimas

Vinculado Proceso Tortura Luis Miguel N Exsecretario Seguridad Aquixtla PueblaLuis Miguel 'N' habría cometido actos crueles contra sus víctimas durante un robo. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Exsecretario de Seguridad de Aquixtla vinculado a proceso por tortura y robo agravado. La investigación sigue en curso para esclarecer los hechos.

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