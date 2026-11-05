Vinculan a Proceso por Presunta Tortura a Exsecretario de Seguridad de Aquixtla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Luis Miguel ‘N’, exsecretario de Seguridad Pública del municipio de Aquixtla,

Dicha imputación fue formulada por su probable responsabilidad en los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como robo agravado.

De acuerdo con la investigación, el 1 de marzo de 2021, las víctimas circulaban a bordo de un taxi sobre la calle Juárez, en el municipio de Aquixtla, cuando fueron interceptadas por varios hombres que viajaban en un vehículo blanco, uno de ellos portando un arma larga.

Posteriormente arribaron unidades de la Policía Estatal, así como el entonces funcionario municipal y otros elementos policiales, quienes presuntamente participaron en la agresión.

Las víctimas fueron sometidas, encapuchadas y despojadas de sus pertenencias; además, una de ellas habría sido golpeada en repetidas ocasiones.

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Derivado de los actos de investigación, el pasado 31 de octubre se formuló imputación contra Luis Miguel N. y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El 4 de noviembre, el Juez de Control de la Región Judicial Norte, con sede en Zacatlán, resolvió vincularlo a proceso y mantener dicha medida cautelar durante el procedimiento.

Asimismo, la autoridad judicial concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria, que concluirá el 4 de enero de 2027, periodo durante el cual la FGE Puebla continuará con las diligencias necesarias para fortalecer la investigación.

Con información de N+

GMAZ