Seguridad

Detienen a Hombre con Armas y Radios Caminando en Calles de Silao, Guanajuato

Fue una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades, sobre una persona que caminaba armado

El detenido y las armas fueron presentadas ante las autoridades.Foto: @FSPE

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Un hombre con armas y radios fue detenido en Silao tras una denuncia ciudadana.

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