Detienen a Hombre con Armas y Radios Caminando en Calles de Silao, Guanajuato

Gracias a una denuncia ciudadana, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE) lograron detener a un hombre que caminaba por las calles de Bajío de Bonillas, con dos armas.

De acuerdo a la dependencia de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los hechos ocurrieron minutos después de las 7 de la noche, cuando a la cabina de Seguridad llegó un reporte sobre un hombre que caminaba por la calle mostrando un arma larga.

En ese momento, los uniformados se dirigieron a la zona ubicada en el municipio de Silao, quienes al llegar no tardaron en encontrar al hombre con las características reportadas, el cual fue detenido e inspeccionado.

Al revisarlo le encontraron un arma larga calibre .223, un arma corta calibre 9 mm, 19 cartuchos útiles: 10 calibre 9 mm y nueve calibre .223; dos cargadores, uno para arma larga y otro para arma corta; dos radios portátiles de comunicación y una funda para arma larga.

En ese momento detuvieron al hombre, quien fue identificado como Carlos, de 28 años, que junto con las armas y mercancía fueron entregados a las autoridades correspondientes para continuar con el proceso.