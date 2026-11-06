Roban a Mano Armada una Unidad de Transporte Público; Fue Recuperada en Puebla

Se registró un asalto a mano armada en la carretera Internacional a Oaxaca en donde delincuentes lograron robar una unidad de transporte público tipo Urban, la cual fue recuperada horas después en Izúcar de Matamoros, Puebla.

De acuerdo a información de las autoridades, el robo con violencia ocurrió la mañana de este 5 de noviembre, por lo que una vez que fueron notificados dieron inicio a un operativo de búsqueda y localización.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Izúcar de Matamoros dio a conocer que luego de recorridos implementados para su recuperación, elementos de la Dirección de Seguridad Pública, la Dirección de Análisis e Investigación y la Dirección de Vialidad y Tránsito Municipal lograron localizar la unidad robada.

El transporte público tipo combi de color verde pistache, fue ubicada sobre Avenida Eje Poniente, entre las calles Morelos y Aquiles Serdán, en la colonia Centro de Izúcar de Matamoros.

Luego de verificar los datos del vehículo en la Plataforma México y obtener un registro de predenuncia, se dio aviso al Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes y que pueda ser entregada a su dueño.

La dependencia resaltó la importancia de un trabajo coordinado y la respuesta de los elementos de seguridad para recuperar vehículos y fortalecer la tranquilidad de las familias izucarenses.

Esto deja en claro la importancia de reportar de manera inmediata al 9-1-1 si son víctimas de algún robo de vehículo, y posteriormente levantar su denuncia correspondiente para que las investigaciones continúen conforme lo dicta la ley.

Cabe destacar que el Gobierno de Puebla reforzó la estrategia permanente de seguridad en carreteras de la entidad para combatir de manera frontal los robos de vehículos.

Con información de N+

MCS