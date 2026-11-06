Seguridad

Roban a Mano Armada una Unidad de Transporte Público; Fue Recuperada en Puebla

El vehículo fue sustraído en la Carretera Internacional Oaxaca y horas después lo localizaron sobre Avenida Eje Poniente en Izúcar de Matamoros

Recuperan en Izúcar de Matamoros una unidad de transporte público robada.Recuperan en Puebla una unidad de transporte público robada. Foto: SSP Izúcar de Matamoros

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Una combi robada en la carretera Oaxaca fue localizada en Puebla horas después. La coordinación de la SSP fue clave para su recuperación.

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