Detienen a Madre por Abandonar a sus Tres Hijos en Mexicali, Baja California

Una mujer de 32 años fue detenida por agentes de la Policía Municipal en el fraccionamiento Parajes de Puebla, luego de ser señalada por la presunta omisión de cuidados de sus tres hijos menores de edad.

Los hechos salieron a la luz tras una llamada realizada al número de emergencias por parte de una joven de 22 años, quien reportó que la madre le había encargado el cuidado de dos de los niños desde días atrás, pero no volvió por ellos.

Ante el reporte, los oficiales se trasladaron al domicilio de la mujer para verificar la situación, donde localizaron a los tres hermanos, de 9, 12 y 15 años de edad. Los policías municipales brindaron resguardo inmediato a los tres menores para garantizar su seguridad.

Momentos después, la madre se presentó en la vivienda, por lo que los agentes procedieron a su detención. La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación legal.

JMR