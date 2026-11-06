Seguridad

Detienen a Madre por Abandonar a sus Tres Hijos en Mexicali, Baja California

La mujer de 32 años fue arrestada en el fraccionamiento Parajes de Puebla tras ser reportada por dejar a los menores sin supervisión

Detienen a Madre por Abandonar a sus Tres Hijos en Mexicali, BCDetienen a Madre por Abandonar a sus Tres Hijos en Mexicali, BC | Foto: DSPM

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