Abaten a 'El General' en Edomex, Autor del Homicidio de Milton Morales, Agente de la SSPC

Edgar Aarón 'N', alias 'El General' o 'El Lic', murió durante un operativo en el Estado de México, luego de que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueran agredidos con disparos de arma de fuego.

Mediante un comunicado conjunto, se informó que dos personas murieron durante un operativo de autoridades federales en la zona de Lomas Verdes, en Naucalpan de Juárez, luego de que se registrara la agresión mientras las autoridades realizaban trabajos de investigación en inmuebles relacionados con presuntos integrantes de un grupo delictivo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el operativo era para cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada contra el hombre, identificado como líder y fundador de una organización criminal con operaciones en el Estado de México, Morelos y la Ciudad de México.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) repelieron la agresión para salvaguardar su integridad física.

Además, García Harfuch confirmó que una de las personas fallecidas fue identificada como Edgar Aarón “N”.

Según las investigaciones, Edgar Aarón “N” estaba presuntamente relacionado con actividades de secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible, venta y distribución de drogas, así como tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Canadá.

El hombre también fue sancionado el 19 de noviembre de 2025 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, debido a sus vínculos con una organización dedicada al tráfico internacional de drogas.

Además, las autoridades lo señalaban como presunto autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, ocurrido en julio de 2024 en el Estado de México.

Después de los hechos, las autoridades dieron parte al agente del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y esclarecer lo ocurrido.

El Gabinete de Seguridad informó que mantendrá los trabajos de inteligencia e investigación en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como con las instituciones de seguridad y procuración de justicia del Estado de México.

PT