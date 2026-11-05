Seguridad

Abaten a 'El General' en Edomex, Autor del Homicidio de Milton Morales, Agente de la SSPC

Omar García Harfuch informó que el presunto líder criminal era investigado por el asesinato del mando policial Milton Morales Figueroa

Tesoro de EUATesoro de EUA
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Abaten a Edgar Aarón “N”, "El General" en Edomex, Autor del Homicidio de Milton Morales, Agente de la SSPC | N+