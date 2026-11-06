¿Quién era Édgar Aarón, 'El General', Fundador del Cártel Nuevo Imperio Abatido en Edomex?

Édgar Aarón “N”, conocido como “El General” o “El Lic”, fue identificado por autoridades federales como líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio. Murió durante un operativo en el Estado de México, en el que elementos de seguridad buscaban cumplimentar una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada.

La organización criminal que encabezaba tiene presencia en la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos. De acuerdo con información de las autoridades, el grupo surgió como una escisión vinculada con la caída de líderes del Cártel de Sinaloa.

El presunto líder criminal era investigado por su probable participación en delitos de secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

El 19 de noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó. La dependencia lo señaló por presuntamente brindar protección en México a Ryan James Wedding, un exsnowboarder olímpico canadiense y presunto capo de la droga, y utilizar contactos policiales para localizar objetivos de su organización criminal.

¿Qué relación tenía ‘El General’ con el asesinato de Milton Morales?

Foto: N+

Las investigaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señalaban a Édgar Aarón “N” como presunto autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa, coordinador de Estrategia Táctica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Morales Figueroa, de 40 años, fue asesinado el 21 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México, donde se encontraba de visita con su familia. El funcionario recibió varios disparos a plena luz del día.