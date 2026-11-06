Seguridad

¿Quién era Édgar Aarón, 'El General', Fundador del Cártel Nuevo Imperio Abatido en Edomex?

Era investigado por secuestro, homicidio, extorsión y narcotráfico, además de ser señalado como autor intelectual del asesinato de Milton Morales Figueroa

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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