Realizan Operativo de Seguridad en Lomas Verdes, Edomex, Lugar Donde Abatieron a 'El General'

Se registró una fuerte movilización policiaca en Lomas Verdes, Naucalpan, luego que elementos de la Fiscalía del Estado de México acordonaron la zona tras ser abatido Edgar Aarón 'N', 'El General', fundador del 'Cártel Nuevo Imperio' y señalado como presunto autor intelectual del homicidio del mando policial Milton Morales, jefe de la Unidad de Estrategia Táctica y Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, perpetrado en julio de 2024 en el Estado de México.

Edgar Aarón 'N' fundó en 2017 el 'Cártel Nuevo Imperio', junto con Óscar Antonio García Alvarado, alias 'El 300', quien está actualmente recluido.

El comisario Milton Morales se encargó de encabezar la investigación por el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, participó en el mayor decomiso de cocaína realizado en la CDMX, obtuvo la primera orden de aprehensión por la Ley Olimpia, que reconoce la violencia digital contra las mujeres. Además, dirigió la investigación, por el robo a la casa del cantante Miguel Bosé.

Previamente agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Marina, de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y del Centro Nacional de Inteligencia realizaron trabajos de campo para cumplir órdenes de cateo en Lomas Verdes, en inmuebles vinculados con integrantes del Cártel Nuevo Imperio, cuando los tripulantes de un vehículo les dispararon.

Al repeler la agresión, dos personas murieron, entre ellas Edgar Aarón ‘N’, también conocido como ‘El papá’ , ‘El abuelo’, ‘El general’ o ‘El lic’.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, identificó a una de las personas abatidas como Edgar Aarón ‘N’, líder y fundador del Cártel Nuevo Imperio, con operaciones en el Estado de México, Morelos y la CDMX.

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Las autoridades vinculaban a ‘El general’ con delitos como secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible, venta y distribución de drogas, así como tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Canadá.

El 19 de noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó y lo señaló por dar protección en México a Ryan James Wedding y usar contactos policiales para localizar objetivos de su organización.

El comisario Milton Morales fue asesinado el 21 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México. Tenía 40 años y estaba fuera de servicio. En el ataque, un hombre se le acercó y le disparó en la cabeza, en el lugar también resultó herido un hombre de 77 años.

En un comunicado conjunto, las autoridades federales informaron que en este operativo en Naucalpan hubo un segundo abatido.

Esta persona fue identificada como Edwin Antonio González Córdoba, alias ‘El ronco’, exdirector operativo de la Fiscalía del Edomex.

HVI