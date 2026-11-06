Sociedad

Realizan Operativo de Seguridad en Lomas Verdes, Edomex, Lugar Donde Abatieron a 'El General'

Edgar Aarón 'N' fundó en 2017 el 'Cártel Nuevo Imperio', junto con Óscar Antonio García Alvarado, alias 'El 300', quien está actualmente recluido

Blindan Lomas Verdes, Naucalpan, tras Muerte de 'El General', Ligado en Homicidio del Jefe MiltonOperativo en Lomas Verdes, Naucalpan, luego de ser abatido 'El General', ligado en homicidio del Jefe Milton, mando de la SSC-CDMX. Foto: N+

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