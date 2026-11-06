Tandeo de Agua en Xalapa, Veracruz, Noviembre 2026: Días de Suministro por Zona

En Xalapa, las autoridades anunciaron que nuevamente habrá tandeos de agua aplicados por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), dejando a varias colonias de esta capital con el suministro únicamente entre 10 y 12 días acumulados en todo el mes.

Dicha medida orilla a que las familias redoblen el almacenamiento de líquido mientras sigue agudizándose la falta de agua en la región. El esquema de distribución de CMAS establece que durante noviembre, la dinámica para la división del norte, zona A, contará con servicio los días 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27 y 30 de noviembre.

Por su parte, el subsector 21 de marzo, zona B, contará con el suministro de agua los días 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28 y 29 de este mes. En ambos casos, el tandeo será de dos días sin agua y dos días con servicio.

Zonas como Progreso, Aguacatal y Federal tendrán agua solo 10 días del mes de noviembre, los cuales son el 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27 y el 30, mientras que los macrosectores A contarán con el servicio el 1, 2, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 y 27 y el B los días 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28 y 29.

Estas zonas son las menos afectadas y tendrán agua entre 12 y 15 días durante este mes. Las autoridades piden a la población hacer uso racional del agua y continuar con las medidas de almacenamiento para verse menos afectados con estos tandeos de agua durante el mes de noviembre.