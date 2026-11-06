Sociedad

Tandeo de Agua en Xalapa, Veracruz, Noviembre 2026: Días de Suministro por Zona

CMAS dio a conocer las fechas en las que la capital de la entidad veracruzana contará con el vital líquido durante el mes de noviembre

Cortes de Agua en Veracruz: Zonas Afectadas y Días con Suministro en XalapaConoce los días en los que la capital contará con el suministro de agua. Foto: N+

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Anuncian cortes de agua en Xalapa: CMAS detalla días con suministro en noviembre. Exhortan a la población a hacer uso racional del líquido.

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