¿A Qué Hora Lloverá Mañana 6 de Noviembre en la CDMX?

El pronóstico del tiempo para este viernes 6 de noviembre contempla lluvias en la Ciudad de México, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones y no olvidar el paraguas, especialmente si tiene actividades al aire libre durante la tarde o noche.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante las primeras horas del día se prevén temperaturas de entre 11 y 13 grados Celsius, con cielo parcialmente nublado. Conforme avance la mañana, las condiciones serán más cálidas y predominará el cielo despejado en algunas zonas de la capital.

Para la tarde, el organismo pronostica temperaturas máximas de entre 25 y 27 grados, además de chubascos.

Por su parte, el pronóstico de Meteored señala que las precipitaciones comenzarán a ganar presencia durante la tarde. A partir de las 19:00 horas se espera lluvia débil, que podría prolongarse hasta las 23:00 horas y el termómetro marcará temperaturas de entre 16 y 18 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en CDMX el sábado 7 de noviembre?

Para el sábado 7 de noviembre, las condiciones meteorológicas serán similares. Al amanecer se esperan temperaturas de entre 11 y 13 grados Celsius, mientras que por la tarde los valores aumentarán hasta alcanzar máximas de 24 a 26 grados.

El SMN prevé chubascos en la capital, mientras que Meteored señala la posibilidad de lluvia débil alrededor de las 19:00 horas.

Por la noche, las temperaturas descenderán y se ubicarán entre los 15 y 17 grados.

Ante este pronóstico, se recomienda mantenerse atento a las actualizaciones meteorológicas y considerar posibles precipitaciones al planear traslados y actividades durante el fin de semana.