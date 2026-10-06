Marchas

Así Evitas Marcha de Trabajadores Hoy en CDMX: Alternativas Viales

La movilización avanzará hacia el Centro Histórico; se prevén afectaciones a la circulación durante la tarde

Marcha de la Unión General de Trabajadores de MéxicoPolicías durante una marcha de la Unión General de Trabajadores de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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