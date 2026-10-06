Así Evitas Marcha de Trabajadores Hoy en CDMX: Alternativas Viales

Una marcha de trabajadores se realizará este martes en la Ciudad de México, con una concentración prevista en las inmediaciones de la estación Chabacano del Metro, desde donde los participantes se dirigirán hacia el Zócalo capitalino.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la movilización es convocada por la Unión General de Trabajadores de México y está programada para iniciar alrededor de las 17:00 horas. El contingente partirá de la zona de Calzada San Antonio Abad y Calzada Chabacano, en la colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc.

Ante el avance de la movilización hacia el Zócalo, los automovilistas pueden evitar la zona de San Antonio Abad y el Centro Histórico con alternativas viales como el Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 1 Sur y Doctor Río de la Loza.

Las autoridades contemplan una participación aproximada de 400 personas, además no se descarta que lleguen autobuses con trabajadores al punto de la concentración.

Entre sus demandas plantean el pago de laudos, la reinstalación de personal y un incremento salarial.

Los trabajadores también solicitarán la basificación de personal, así como medidas para frenar el acoso laboral. Entre sus peticiones se incluyen además la entrega de uniformes, insumos y herramientas necesarias para realizar sus actividades.

FBPT