En la Ciudad de México Se Espera una Marcha, Concentraciones y Rodadas

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 6 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 4 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 10 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

La Unión General de Trabajadores de México marchará a las 17:00 horas de Estación Chabacano, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calzada San Antonio Abad y Calzada Chabacano, colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc con destino al Zócalo capitalino.

El Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México se concentrará a las 15:00 horas en el Zócalo capitalino en avenida 5 de Mayo y Monte de Piedad, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Ohtli Chiquxs LGBTTIQ rodarán a las 20:15 horas del Kiosco de la Alameda Central con destino al Parque de la Bombilla, en avenida de la Paz A, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.

Ciclistas rodarán a las 20:30 horas del Parque de las Rosas en Eje 5 Sur 118, colonia Militar Marte, alcaldía Iztacalco con destino a la Arena México y a la Arena Coliseo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ