¿A Qué Hora Inicia Marcha de Trabajadores Hoy? Manifestación Va Hacia el Zócalo CDMX

¡Toma tus precauciones! La Unión General de Trabajadores de México realizará una marcha este martes en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén distintas afectaciones viales.

En N+ te informamos la hora y ruta de la protesta, para que consideres vías alternas y evites complicaciones en tus traslados por la capital mexicana.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, en la manifestación participarán alrededor de 400 personas.

Hora y ruta de mega marcha hoy

Los integrantes de la Unión General de Trabajadores de México se congregarán a las 17:00 horas en la Estación Chabacano de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ubicada en calzada San Antonio Abad y calzada Chabacano, en la colonia Vista Alegre.

De ahí partirán en ruta rumbo a la Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México.

La SSC no descartó el arribo de autobuses al punto de concentración, lo que ocasionaría mayores afectaciones viales en la zona.

¿Qué demandan los trabajadores?

De acuerdo con los datos de la agenda de movilizaciones, los manifestantes exigirán el pago de laudos, reinstalación de personal, aumento salarial, basificación y alto al acoso laboral.

Además de uniformes, insumos y herramientas de trabajo.

SPB