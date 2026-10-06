Marchas

¿A Qué Hora Inicia Marcha de Trabajadores Hoy? Manifestación Va Hacia el Zócalo CDMX

Alrededor de 400 personas se movilizarán en demanda de aumento salarial, reinstalación de personal, pago de laudos, entre otros

Integrantes de varios colectivos marchan en defensa de derechos laborales en CDMX el 24 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoIntegrantes de varios colectivos marchan en defensa de derechos laborales en CDMX el 24 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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