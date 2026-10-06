Acusan a Mujer por Presunto Ataque a Perro con Arma Blanca en Tampico, Tamaulipas

Un perro de raza pitbull, identificado como Conan, murió luego de ser presuntamente atacado con un arma blanca por una mujer. Los hechos ocurrieron sobre la calle Lerdo de Tejada, en la colonia Laguna de la Puerta, en Tampico, Tamaulipas.

De acuerdo con el testimonio de la propietaria del animal, Conan salió de su domicilio, por lo que comenzó a buscarlo hasta localizarlo sobre la Sexta Avenida. La mujer relató que ambos se encontraban de regreso a casa cuando ocurrió el ataque.

Según su declaración, mientras caminaba con Conan, el perro se habría lanzado contra otro canino que se encontraba en un domicilio. Ante esta situación, la presunta agresora habría sacado un cuchillo y atacado al pitbull en varias ocasiones.

La propietaria aseguró que pidió a la mujer que dejara de agredir a su mascota; sin embargo, señaló que continuó con el ataque hasta causarle la muerte.

Tras lo ocurrido, la dueña de Conan presentó una denuncia ante las autoridades y recibió el apoyo de vecinos de la zona, quienes están dispuestos a declarar en caso de ser necesario.

Posteriormente, el cuerpo del perro fue entregado para ser incinerado.