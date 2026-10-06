Seguridad

Acusan a Mujer por Presunto Ataque a Perro con Arma Blanca en Tampico, Tamaulipas

La mascota perdió la vida y ahora su dueña pide justicia a las autoridades correspondientes

Acusan a Mujer por Presunto Ataque a Perro con Arma Blanca en Tampico, TamaulipasAcusan a Mujer por Presunto Ataque a Perro con Arma Blanca en Tampico, Tamaulipas. Foto: N+

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Conan, un pitbull, fue presuntamente apuñalado por una mujer en Tampico. La dueña del perro exige justicia tras el trágico incidente. Vecinos están listos para apoyar en la denuncia. ¿Qué medidas deberían tomarse?

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