Seguridad

Detienen a 49 Personas Durante Operativo Antipandillas en Jesús María, Aguascalientes

En el hecho, también aseguraron siete motocicletas y un vehículo; tenían varias infracciones

Operativo en Jesús MaríaEl operativo se llevó a cabo en distintas colonias del municipio. Foto: SSPyV

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En Jesús María, Aguascalientes, 49 personas fueron detenidas en un operativo antipandillas. Las autoridades aseguran vehículos y refuerzan la seguridad.

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