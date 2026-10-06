Detienen a 49 Personas Durante Operativo Antipandillas en Jesús María, Aguascalientes

En Jesús María, Aguascalientes, fueron detenidas 49 personas como resultado de un operativo antipandillas implementado en distintos puntos del municipio.

De acuerdo con autoridades, 46 de los detenidos fueron puestos a disposición por faltas administrativas, mientras que los tres restantes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes por hechos del fuero común. Además, durante los recorridos quedaron aseguradas siete motocicletas y un vehículo, los cuales fueron trasladados a una pensión debido a diversas infracciones.

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, en coordinación con la Guardia Civil Municipal, realizó recorridos preventivos y de vigilancia en colonias y comunidades como Mezquital, Torito, Buena Vista, Paso Blanco, Arboledas de Jesús María, El Llano, Chicahuales, Chichimeco, San Antonio de los Horcones, J. Gómez Portugal, Zona Centro, Solidaridad, La Ejidal, Solar de Jonacatique, San Miguel, Ruiseñores y Los Vázquez.

Las autoridades informaron que estos operativos coordinados continuarán de manera permanente en distintos puntos de Jesús María, con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevenir conductas que alteren el orden público.