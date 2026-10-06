Enfermedades

EUA Vigila Peste Neumónica en Rusia: Los CDC Explican Cómo se Transmite entre Personas

Se trata de una enfermedad bacteriana grave que se puede tratar con antibióticos

CDC de Estados UnidosCDC de Estados Unidos. Foto: Reuters | Archivo

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Atención: CDC monitorea posible peste neumónica en Rusia. Aunque tratable con antibióticos, la propagación entre personas es posible. ¿Qué medidas se están tomando?

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