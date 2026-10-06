EUA Vigila Peste Neumónica en Rusia: Los CDC Explican Cómo se Transmite entre Personas

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que están monitoreando el caso sospechoso relacionado con peste neumónica en Rusia.

Aunque el posible caso no se ha confirmado, “la peste es una enfermedad bacteriana grave que se puede tratar con antibióticos, particularmente cuando se reconoce y trata tempranamente”, señalaron los CDC de Estados Unidos de América (EUA).

Los CDC explicaron que la peste neumónica puede propagarse de persona a persona a través de gotículas respiratorias durante un contacto cercano.

Las autoridades subrayaron que la identificación, el tratamiento de los pacientes infectados y el monitoreo de las personas potencialmente expuestas son medidas importantes de salud pública.

Los CDC descartaron indicios de amenaza mayor para Estados Unidos, en este momento. Aseguraron que están preparados y que continuarán monitoreando de cerca la situación.

Por primera vez, el gobierno de Estados Unidos comenzó a intercambiar información con Rusia por el aparente caso de peste neumónica en Siberia el pasado viernes 2 de octubre, fecha en la que se cree que una investigadora falleció a causa de esta enfermedad.

Según medios de Rusia, la semana pasada, presuntamente en la noche entre el 1 y el 2 de octubre, murió una joven de 28 años de edad, empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente, en un hospital de Shélejov.

Hasta el momento se estudian dos versiones: que la paciente se contagió de peste neumónica, provocada por una bacteria llamada Yersinia pestis, en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

El fin de semana, el Gobierno estadounidense emitió una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en ese área de Siberia y desde entonces el canal independiente ruso Liudi Baikala ha informado que las autoridades rusas han puesto en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, por sospechas de que se haya producido un brote de peste pulmonar.

En este contexto, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, pidió a Rusia ser "transparente y a compartir más información con el mundo".

En tanto, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) aseguró que sigue de cerca el suceso, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó como "muy bajo" el riesgo sanitario en Europa tras el incidente en Siberia.

Con información de N+ y EFE.

RMT