Salud

¿Cuáles Son los Síntomas de la Peste Neumónica? Rusia, Bajo la Mira por Posible Caso Mortal

El periodo de incubación de la peste neumónica, el tipo que afecta los pulmones y es la forma más virulenta de la enfermedad, puede ser de apenas 24 horas

Síntomas de peste neumónicaEl Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk opera en Siberia, región de Rusia: AFP
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