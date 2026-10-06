¿Cuáles Son los Síntomas de la Peste Neumónica? Rusia, Bajo la Mira por Posible Caso Mortal

La preocupación por la peste neumónica ha crecido en las últimas horas en el mundo. Una enfermedad de la que poco se hablaba está acaparando la atención internacional, luego que se registrara un posible caso mortal en Rusia. Algunas de las dudas que han aumentado son cuáles son los síntomas de la enfermedad y por qué es tan peligrosa.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que asegura estar en contacto con las autoridades rusas, la semana pasada murió una mujer que trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente, en Irkutsk, en el sureste siberiano.

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El deceso se registró en un hospital de Shelekhov, una localidad a las afueras de la ciudad de Irkutsk, y su alcalde manifestó que el hospital fue puesto en cuarentena. Los principales funcionarios del organismo nacional ruso de vigilancia de salud pública viajaron a la región el viernes.

A través de un sistema internacional de alerta sanitaria, funcionarios de salud rusos informaron que se había llevado a cabo toda una gama de medidas preventivas, entre ellas el rastreo de contactos de la mujer fallecida, el monitoreo médico y pruebas de laboratorio.

¿Qué es la peste neumónica?

Una peste es una enfermedad infecciosa que se puede registrar en animales y humanos. Es provocada por la bacteria Yersinia pestis, que está presente en los roedores salvajes y sus pulgas en varias zonas del mundo.

De acuerdo con el Departamento de Salud de Washington, la peste se puede transmitir y provocar enfermedades en una o varias formas, como las siguientes:

Cuando la bacteria se introduce en el cuerpo a través de la picadura de una pulga infectada o a través de un corte o abrasión en la piel, la enfermedad resultante se denomina peste bubónica. Los "bubones" son nódulos linfáticos inflamados que causan dolor. La peste bubónica es la forma más común de la enfermedad y, si no se trata, puede transformarse en peste septicémica (vea a continuación).

Cuando la bacteria se acumula en el flujo sanguíneo, se produce un choque séptico y la enfermedad resultante se denomina peste septicémica.

Cuando se inhala la bacteria, ésta se aloja en los pulmones y la enfermedad resultante se denomina peste neumónica. La peste neumónica es especialmente preocupante porque se puede contagiar de persona a persona.

¿Cuáles son los síntomas de la peste neumónica?

El periodo de incubación de la peste neumónica —es decir, la que afecta los pulmones y es la forma más virulenta de la enfermedad— puede ser de apenas 24 horas, según la OMS. Es una forma menos común pero grave que puede propagarse entre personas a través de partículas respiratorias.

Si no se trata, la enfermedad puede ser mortal, pero las tasas de recuperación son altas si se detecta y se trata a tiempo —dentro de las 24 horas posteriores al inicio de los síntomas—, señala la OMS.

Los síntomas incluyen dificultad para respirar y tos, a menudo con expectoración de sangre.

Otros signos de la peste neumónica son fiebre, dolor de cabeza y decaimiento.

La forma más común de la peste —la peste bubónica— es causada por la picadura de una pulga infectada y puede evolucionar a llagas abiertas llenas de pus.

La neumonía es una forma de infección respiratoria aguda principalmente causada por virus o bacterias, y por lo general se propaga por contacto con personas infectadas o por gotículas en el aire. La OMS afirma que la neumonía es la principal causa infecciosa individual de muerte en niños en todo el mundo.

Los especialistas señalan que la neumonía se agrava rápidamente y, si no se la trata a la brevedad, puede ser fatal.

Con información de AP.