SSA Confirma Salmonella en Médicos Residentes del Hospital General Dr. Eduardo Liceaga

La Secretaría de Salud informa que lleva a cabo una investigación epidemiológica y sanitaria para determinar el origen y las causas del brote de gastroenteritis registrado entre médicos residentes y de alta especialidad del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga.

Se trata de 135 médicos residentes y de alta especialidad, quienes presentaron síntomas, como dolor abdominal, diarrea, febrícula y vómito.

En un comunicado, la dependencia señala: "los estudios de laboratorio confirmaron la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados".

Ante esto, la investigación contempla la revisión de las condiciones sanitarias y de los procesos relacionados con la preparación y suministro de alimentos para establecer con evidencia el origen del problema y deslindar responsabilidades, por lo que el servicio subrogado de comedor está suspendido como medida preventiva mientras concluyen las investigaciones.

Adviritó que si la investigación acredita incumplimientos o responsabilidades, se procederá administrativamente contra quienes correspondan.

Hoy, en una tarjeta informativa, el hospital reveló que se identificó un brote de gastroenteritis infecciosa aguda, relacionado con Salmonella spp., el 31 de agosto 2026, “cuando se registró un incremento súbito de personas con síntomas”.

Hasta este jueves, 41 personas permanecían hospitalizadas “para vigilancia y tratamiento. Todas se encuentran estables y bajo vigilancia médica”.

Según información del propio hospital, “se realizaron estudios de laboratorio que corroboraron la presencia de Salmonella spp. en los casos analizados; en dos de ellos se identificó además confección con Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC)”.

Debido a que médicos residentes resultaron con afectaciones a su salud, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNMA) emitió un comunicado.

“Desde el momento en que se tuvo esa información, autoridades de la División de Estudios de Posgrado acudieron al hospital para investigar lo ocurrido, dar seguimiento y brindar apoyo al estudiantado afectado”, señaló.

La Facultad de Medicina aseguró que dará acompañamiento a los afectados y ofreció apoyo a los estudiantes que lo requieran.

Por la noche, el secretario de Salud, David Kershenobich; el subsecretario, Eduardo Clark, y el titular de la CCINSHAE, Carlos Hinojosa, acompañados por la directora general del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, Alma Rosa Sánchez Conejo, hicieron un recorrido por el centro hospitalario.

Ahí, constataron el estado de salud de las y los residentes que se mantienen internados. De acuerdo con la dependencia federal, "todos se encuentran estables, sin síntomas de gravedad, reciben atención médica y presentan una evolución favorable".