Enfermedades

SSA Confirma Salmonella en Médicos Residentes del Hospital General Dr. Eduardo Liceaga

Hay 135 médicos afectados, de los cuales 41 están hospitalizados, pero estables. Se suspendió el servicio de comedor

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Brote de Salmonella en Residentes del Hospital General de México: 135 Médicos Tienen Síntomas