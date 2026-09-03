Menor Escapa de Preescolar en Ensenada Durante su Primer Día de Clases

Un menor de cuatro años escapó durante su primer día de clases, del Jardín de Niños Cuitláhuac, en Ensenada.

De acuerdo con el padre del niño, el menor logró salir al brincar una barda de malla ciclónica y avanzó cerca de 100 metros en dirección a la carretera Transpeninsular, sin que personal del plantel se percatara de que se había salido del inmueble. hasta que vecinos lo localizaron y lograron retenerlo.

Francisco Rodríguez, padre del menor, relató que fue una vecina quien le informó que tenía a su hijo en la calle, por lo que acudió al lugar.

“Cuando me llama la vecina, no el plantel, mi vecina me llamó para decirme que tenía mi hijo en la calle. Obviamente me espanté y al mismo tiempo me enojé porque lo dejo y me voy confiado como cualquier padre a trabajar y su hijo, según, está en buenas manos”, comentó.

El padre aseguró que, al llegar al plantel, directivos intentaron convencerlo de dialogar sobre lo ocurrido, situación que, dijo, aumentó su preocupación debido a que el personal no había detectado la salida del menor.

Tras lo ocurrido, la familia decidió cambiar al menor de centro educativo y actualmente ya toma clases en otro plantel.

El padre explicó que el niño había acudido a su primer día con entusiasmo y con la expectativa de conocer a otros menores, pero después del incidente presentó una reacción distinta al regresar al plantel.

Por su parte, la Secretaría de Educación informó que trabaja en la atención del caso. Sin embargo, hasta el cierre de edición no se habían dado a conocer las medidas implementadas para reforzar la seguridad del plantel y evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.

Información Diego Robles

APG