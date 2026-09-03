Sociedad

Menor Escapa de Preescolar en Ensenada Durante su Primer Día de Clases

El niño de cuatro años recorrió cerca de 100 metros hasta ser localizado por vecinos

Jardín de Niños en EnsenadaMenor Escapa de Preescolar en Ensenada Durante su Primer Día de Clases | Foto: N+

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