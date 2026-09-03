Localizan Tres Plantas de Marihuana en el Dren 2A de Ciudad Juárez, Chihuahua

Tres plantas de marihuana fueron localizadas en el Dren 2A, en Ciudad Juárez, luego de que ciudadanos reportaran su presencia a través del número de emergencias 911 y mediante denuncias en redes sociales.

El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del bulevar Óscar Flores y Paseo de la Victoria.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes localizaron una planta de aproximadamente dos metros de altura, otra de cerca de un metro y una tercera de alrededor de medio metro.

Los agentes resguardaron el área y dieron aviso a las autoridades correspondientes tras confirmar la presencia de las plantas.

Cabe mencionar que durante el pasado mes de julio, del presente año, fueron localizadas más de 10 plantas de marihuana en este mismo sitio, sin embargo, las autoridades no han detallado la causa de que se sigan presentando este tipo de plantas en la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, se esperaba el arribo de agentes de la Fiscalía General de la República y del Cuerpo de Bomberos para realizar el retiro de las plantas localizadas.

Hasta el momento, no se informó sobre personas detenidas en relación con el hallazgo.