Seguridad

Localizan Tres Plantas de Marihuana en el Dren 2A de Ciudad Juárez, Chihuahua

Policías localizaron tres plantas de marihuana de distintos tamaños tras reportes realizados al 911 y en redes sociales.

No es la primera vez que localizan esta planta en este espacio.No es la primera vez que localizan esta planta en este espacio. Foto: N+

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Nuevamente encuentran plantas de marihuana en el Dren 2A tras reportes al 911 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

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Descubren tres plantas de marihuana en el Dren 2A de Ciudad Juárez