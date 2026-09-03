Suman 39 Vehículos de Lujo Asegurados tras Captura de 'El Amarillo' en Puebla

Como resultado de trabajos de investigación e inteligencia, se ejecutaron un total de cinco órdenes de cateo en los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, en la cuales se logró la detención de Govén Ulisses 'N', alias 'El Amarillo' y/o 'El Gobén' y el aseguramiento de armas y vehículos de lujo.

Las diligencias quedaron a cargo de la Secretaría de Marina (Marina), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Durante estos operativos se detuvieron cuatro personas, entre ellas Govén Ulisses 'N' quien fue identificado como líder de una célula criminal con presencia en Acapulco, Guerrero.

En estas acciones se aseguraron dos armas cortas, cartuchos, cargadores, teléfonos celulares y 39 vehículos de alta gama. Govén Ulisses 'N', alias 'El Amarillo' está presuntamente relacionado con la venta de droga, homicidio, secuestro y extorsión, entre otros ilícitos.

Las autoridades dejaron asegurado el Centro Nocturno 'Victoria Luxury Club' ubicado en el Boulevard Europa en la zona de Sonata de Lomas de Angelópolis, sitio donde ejecutaron la orden de aprehensión.

Como parte de las acciones para combatir la producción de drogas, en #Sinaloa, elementos de la @SEMAR_mx, #SSPC y @FGRMexico, inhabilitaron un laboratorio clandestino de metanfetamina en Los Cedritos. https://t.co/6jlGsdFGAN pic.twitter.com/1ZlOGG4tTc — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 2, 2026

Entre los inmuebles cateados también se encuentra la agencia de autos 'Dimont' ubicada sobre la Vía Atlixcáyotl en Lomas de Angelópolis, en la cual quedaron bajo resguardo los vehículos de lujo.

Agentes federales llevaron a cabo un tercer cateo al interior del autolavado y taller mecánico 'Persa', ubicado en la Avenida Osa Mayor de Angelópolis, Puebla. Elementos de la Secretaría de Marina y de la Unidad Nacional de Operaciones arribaron al inmueble para llevar a cabo diligencias de investigación. Las autoridades federales se desplegaron en las calles Sirio y 26, mientras se inspeccionaba el inmueble.

Al respecto el secretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Sánchez, aseguró que el presunto líder criminal no operaba en Puebla, si no que ocupaba la entidad como refugio para evadir los delitos cometidos en sus lugares de origen.

Con información de N+

MCS