Seguridad

Suman 39 Vehículos de Lujo Asegurados tras Captura de 'El Amarillo' en Puebla

Autoridades federales ejecutaron diversos cateos en la entidad poblana, logrando la detención de cinco personas entre ellas Govén Ulises 'N'.

Govén Ulisses 'N' fue detenido en Puebla y aseguraron 39 vehículos de lujo.Ejecutan cinco cateos en Puebla y logran asegurar 39 vehículos de lujo. Foto: SSPC

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Autoridades detienen a 'El Amarillo' en Puebla, líder de una célula criminal. 39 autos de lujo y armas aseguradas durante cinco cateos.

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