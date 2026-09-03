Seguridad

Detienen y Aseguran Autos de Lujo a ‘El Amarillo’, Líder Criminal Ligado a 'Los Rusos'

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Govén “N” está relacionado con delitos como extorsión, secuestro y homicidio

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Detienen en Puebla a ‘El Amarillo’, Presunto Líder Criminal Vinculado con ‘Los Rusos’

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Detienen a El Amarillo, Líder Criminal de Los Rusos, con Autos de Lujo, Lamborghini y Mercedes Benz