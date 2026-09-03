Detienen y Aseguran Autos de Lujo a ‘El Amarillo’, Líder Criminal Ligado a 'Los Rusos'

Govén Ulisses “N”, alias El Amarillo y/o El Gobén, fue detenido en una operación conjunta de las Fuerzas Armadas en Lomas de Angelópolis, Puebla, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de redes sociales, detalló que se trata de un objetivo prioritario y presunto líder de una célula criminal vinculada con “Los Rusos”, con presencia principalmente en Acapulco, Guerrero.

“Este sujeto es identificado como uno de los principales generadores de violencia de dicha organización”, indicó.

De acuerdo con el funcionario federal, El Amarillo está relacionado con delitos como extorsión, secuestro, privación ilegal de la libertad, homicidio y tráfico y distribución de drogas.

Govén “N” fue detenido junto con dos personas que fungían como sus escoltas, durante el operativo llevado a cabo por la Agencia de Investigación Criminal, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, la SSPC y la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con autoridades de Puebla y Guerrero.

En el despliegue de seguridad, las Fuerzas Armadas aseguraron armas, drogas y vehículos de lujo.

García Harfuch anunció también que siguen los cateos de manera simultánea en distintos puntos de la zona, como para de las investigaciones correspondientes.

Uno de los autos de lujo asegurados a 'El Amarillo' y sus escoltas. Foto: X @OHarfuch

De acuerdo con las autoridades, Govén “N” cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado.

Los tres sujetos fueron detenidos tras labores de investigación e inteligencia sobre una célula delictiva relacionada con delitos contra la salud, secuestro y extorsión.

Los agentes identificaron un inmueble utilizado por sus integrantes, por lo que se recabaron datos de prueba suficientes con los que un Juez de Control otorgó la orden de cateo.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad dijo que los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Vehículo de alta gama asegurado durante operativo en Puebla. Foto: X @OHarfuch

SPB