Entregan Cuerpos de Tecladista de Camilo Séptimo y de Sus Familiares

Autoridades entregaron a sus familiares los cuerpos de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, "Honas", tecladista de Camilo Séptimo, así como de su esposa, su hija y una trabajadora del hogar, asesinados en un departamento en Atizapán, Estado de México.

La madrugada de este jueves, los restos de las cuatro víctimas fueron transportados a bordo de camionetas funerarias, luego de que la fiscalía mexiquense realizara los protocolos correspondientes. Los vehículos salieron de la Subdirección de Servicios Periciales de Tlalnepantla, ubicada en Barrientos, según imágenes captadas por N+.

Los cuerpos fueron trasladados para su preparación antes de ser velados, para que sus familiares y seres queridos puedan darles el último adiós.

Por este caso que ha conmocionado al país, fueron detenidos Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", la mañana del miércoles. El primero de ellos, de nacionalidad argentina, es señalado como el autor material del multihomicidio, presuntamente cometido la tarde del martes. Mientras que Gerardo "N" sería cómplice, debido a que fungió como chofer y ayudó a escapar al supuesto homicida.

Ambos fueron detenidos por los delitos de resistencia y cohecho y se les trasladó a la sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en espera de que se les cumplimentara la orden de arresto por el delito de homicidio.

"Honas", su esposa Ana Paula de 35 años, quien estaba embarazada, así como Sofía de 3 años, hija de la pareja, fueron asesinadas la noche del pasado 1 de septiembre, junto con la trabajadora doméstica Aleyda Romero, de 21 de edad, en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en la "Zona Esmeralda" de Atizapán.

Todas las personas fueron privadas de la vida por disparos de arma de fuego y halladas cerca de la medianoche. Tres de las víctimas recibieron disparos en la cabeza y una más fue baleada en la espalda. Un perro, mascota de la familia, también fue asesinado.

El único sobreviviente fue un niño de seis años, hijo del tecladista de Camilo Séptimo, quien logró esconderse en una de las habitaciones. El pequeño fue protegido inicialmente por elementos municipales y posteriormente entregado a familiares cercanos. Él podría ser citado a declarar.

Una cámara de seguridad captó a Diego Sebastián "N", supuesto amigo del músico, cuando subía en el elevador. El reloj marcaba las 17:24 horas del martes 1 de septiembre.

De acuerdo con las investigaciones, los dos detenidos llegaron al fraccionamiento en un vehículo sedán Kia, color gris plata. Gerardo "N" iba al volante y Diego Sebastián "N" como copiloto. Llegaron poco antes de las 17:30 horas.

Diego Sebastián "N" subió solo al departamento, aprovechando la confianza que la familia le tenía. Presuntamente, en ese momento Jonathan no se encontraba en casa. Ahí estaban las mujeres y los niños, por lo que fue más fácil someterlos. Las autoridades investigan en qué momento llegó Jonathan al departamento y cómo ocurrió su asesinato.

Una de las líneas de investigación apunta a que una disputa por dinero motivó el multihomicidio, pues el músico y Diego Sebastián "N" rentaban un departamento.

La empresa Nomad, dedicada a ofrecer experiencias a viajeros y de la que Diego Sebastián "N" y Jonathan eran socios, también es parte de las indagatorias. De acuerdo con denuncias difundidas en redes sociales, el argentino y su esposa tenían señalamientos por presuntas estafas que, en conjunto, sumarían cerca de medio millón de pesos en perjuicio de diversas víctimas.

Con información de Heatzi Valdez

ASJ