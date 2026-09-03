Seguridad

Entregan Cuerpos de Tecladista de Camilo Séptimo y de Sus Familiares

Las víctimas fueron asesinadas en un departamento de la Zona Esmeralda de Atizapán y dos hombres están detenidos por este caso, incluido el presunto autor material

AtizapánTodas las personas fueron privadas de la vida por disparos de arma de fuego. Foto: N+.

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