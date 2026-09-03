Marcha, Concentraciones y Rodadas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 3 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 7 concentraciones, 2 rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este jueves en la capital del país.

La Unión Nacional de Maquineros, A.C. marchará en Cuauhtémoc a las 09:00 horas, del Ángel de la Independencia al Senado de la República a las 09:30 horas; a la Secretaría de Gobernación a las 10:30 horas y a la Cámara de Diputados a las 12:00 horas.

En Cuauhtémoc la Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio se concentrará a las 05:00 horas, en Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc; a las 11:00 horas en la Secretaría de Gobernación, en Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc; a las 12:30 horas, en el Senado de la República, en avenida Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc; a las 13:00 horas, en la Comisión Federal de Electricidad, en avenida Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en la Secretaría de Energía, en avenida Insurgentes 20, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México se reunirá a las 09:30 horas, en la Cámara de Diputados (Puerta de visitantes), en Emiliano Zapata 854, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

En Tlalpan ciclistas, rodarán a las 20:45 horas, de Prolongación Canal de Miramontes 3520, colonia Coapa, con destino a Fuentes Brotantes, en Camino Fuentes Brotantes 91, colonia Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ