Sociedad

SSN Reporta el Epicentro y Magnitud de los Sismos Más Recientes en México

El temblor de mayor intensidad ocurrió al sureste de Sayula de Alemán en Veracruz

Instalaciones del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM en 2018. Foto: Cuartoscuro | ArchivoInstalaciones del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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