SSN Reporta el Epicentro y Magnitud de los Sismos Más Recientes en México
El temblor de mayor intensidad ocurrió al sureste de Sayula de Alemán en Veracruz
El temblor de mayor intensidad ocurrió al sureste de Sayula de Alemán en Veracruz
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó varios temblores registrados en distintas zonas de México y detalló cuál es su epicentro y magnitud.
De acuerdo con el reporte, el sismo de mayor magnitud en la mañana de este jueves fue de 4.8 y ocurrió al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz. El movimiento se registró a las 5:33:52 horas y tuvo una profundidad de 152 kilómetros.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) precisó que no hubo afectaciones.
Por su parte, en el estado de Chiapas también ocurrieron temblores:
A las 1:49:26 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3, con epicentro ubicado a 125 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo. El movimiento tuvo una profundidad de 16 kilómetros.
Otro fue de magnitud 4.1: a las 4:17:53 horas, con epicentro a 133 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 10 km.
FBPT