SSN Reporta el Epicentro y Magnitud de los Sismos Más Recientes en México

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó varios temblores registrados en distintas zonas de México y detalló cuál es su epicentro y magnitud.

De acuerdo con el reporte, el sismo de mayor magnitud en la mañana de este jueves fue de 4.8 y ocurrió al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz. El movimiento se registró a las 5:33:52 horas y tuvo una profundidad de 152 kilómetros.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) precisó que no hubo afectaciones.

Por su parte, en el estado de Chiapas también ocurrieron temblores:

A las 1:49:26 horas, se registró un sismo de magnitud 4.3, con epicentro ubicado a 125 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo. El movimiento tuvo una profundidad de 16 kilómetros.