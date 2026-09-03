Se Registra Sismo en Veracruz de Magnitud 4.8
El movimiento ocurrió a las 5 de la mañana con 33 minutos. Hasta el momento no se reportan daños
El movimiento ocurrió a las 5 de la mañana con 33 minutos. Hasta el momento no se reportan daños
La mañana de este jueves se registró un sismo en Veracruz, de manera preliminar el Servicio Sismológico Nacional informó que fue de magnitud 5.2.
Y que su epicentro se ubicó a 44 kilómetros al sureste de Sayula de Alemán.
Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc 44 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 03/09/26 05:33:53 Lat 17.56 Lon -94.72 Pf 98 km pic.twitter.com/gQnw1ysTCw— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 3, 2026
Ocurrió a las 5 de la mañana con 33 minutos.
Posteriormente el Servicio Sismológico Nacional precisó que el movimiento fue de magnitud 4.8 y se localizó a 41 kilómetros al sureste de Sayula de Alemán, Veracruz.
SISMO Magnitud 4.8 Loc 41 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 03/09/26 05:33:52 Lat 17.57 Lon -94.75 Pf 152 km pic.twitter.com/RR9rOfT5XG— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 3, 2026
Hasta el momento no se reportan daños.
Con información del Servicio Sismológico Nacional.
LECQ