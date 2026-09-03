Sociedad

Se Registra Sismo en Veracruz de Magnitud 4.8

El movimiento ocurrió a las 5 de la mañana con 33 minutos. Hasta el momento no se reportan daños

Instalaciones del Servicio Sismológico Nacional.Foto: Cuartoscuro | Archivo
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+