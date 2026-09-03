Así Salvaron la Vida Madre Buscadora, Su Hija y Sus Nietas Tras Ataque en Culiacán

A la una de la tarde con 9 minutos del 29 de agosto, Alma Rosa Rojo Medina, su hija y dos de sus nietas menores de edad fueron atacadas a balazos cuando viajaban en su vehículo por la zona poniente de Culiacán.

Se dirigían a comprar material para los eventos de los colectivos por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.

La activista recuerda que al dar la vuelta en una calle vieron a un auto, mismo que posteriormente dio vuelta en u y se fue de frente contra ellas.

"Entonces le dije y ese loco qué trae. Ya vimos que se para, abre la puerta pone un pie en la tierra, saca la pistola y ya empieza disparar. Un ataque directo hacía mí.

Alma Rosa viajaba de copiloto y en el regazo iba su nieta de 7 años. El auto recibió 10 impactos de bala, 8 del lado izquierdo, donde iba la buscadora.

"Yo lo que hice fue hacer mi mano izquierda para el lado derecho y cubrir a mi nieta. Yo pienso que esa bala iba directo a mi pecho, y cubrí a mi nieta, y yo pienso que esa bala iba directo a mi pecho, directo al corazón".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ‘Esa Bala Iba Directo al Corazón’: Madre Buscadora Narra Ataque en Culiacán

La menor solo fue lesionada con esquirlas de bala en muslo. Su hija recibió un rozón en la espalda, y tras días del ataque, la buscadora aún tiene una bala alojada en el cuerpo.

"Estoy muy inflamada de mi brazo y mi espalda, me duele mucho. Como ya saben, tengo la bala en la espalda, no salió. Dicen que va esperar a que la bala se estabilice. A mí me da miedo que camine y que me dañe más mis órganos. Ellos dijeron que puede ser complicado operarme".

Alma Rosa es una de las pioneras de búsqueda en Sinaloa. Desde el 4 julio del 2009, busca su hermano, Miguel Ángel Rojo Medina, desaparecido en la sindicatura de Pueblos Unidos, al sur de Culiacán.

"Yo, en un momento dado, todos nos quedamos aquí tuvimos miedo, tuvimos miedo de salir a buscar, sabemos que es natural, hoy gracias a dios se cuenta con muchos colectivos que dan el apoyo a la familia, pero antes no había nada. Cuando mi hermano desaparece no había nada".

En 2012, fundó el colectivo de Voces Unidas por la Vida y la Dignidad Humana y desde entonces no ha cesado su actividad, principalmente en fosas comunes de cementerios en la entidad.

"Estas veladoras significan para nosotros la paz, concientizar al gobierno, concientizar a la sociedad que Sinaloa merece un Sinaloa de paz. No queremos más muertes de inocentes, de mujeres de niños.

La fiscalía investiga el ataque directo como tentativa de feminicidio, pero hasta ahora no hay detenidos.

"Hay un Culiacán que está saliendo, hay un pueblo que está saliendo a pedir su pueblo, a pedir por su Sinaloa".

Con información de En Punto

ICM