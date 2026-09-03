Sociedad

Así Salvaron la Vida Madre Buscadora, Su Hija y Sus Nietas Tras Ataque en Culiacán

El auto donde viajaban las víctimas recibió al menos 10 disparos; a pesar de la agresión armada, no hubo personas fallecidas

Vehículo donde viajaba la madre buscadora Alma Rosa Rojo MedinaVehículo donde viajaba la madre buscadora Alma Rosa Rojo Medina. Foto: Cuartoscuro
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