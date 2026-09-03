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Marcha y Bloqueo Colapsarán Reforma, Insurgentes y Zona Centro de la CDMX: A Esta Hora Inician

Entérate cuál es la ruta de las marchas y las zonas con bloqueos en la capital del país

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Colapsa Paseo de la Reforma por Manifestación en CDMX

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Prepárate para el caos vial en CDMX: marchas y bloqueos en Reforma e Insurgentes desde las 9:00 am. Conoce las rutas y toma precauciones.

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