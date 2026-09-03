Marcha y Bloqueo Colapsarán Reforma, Insurgentes y Zona Centro de la CDMX: A Esta Hora Inician

Toma tus precauciones: Este jueves habrá varias movilizaciones que causarán tráfico en varios puntos de la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos a qué hora y dónde serán las concentraciones.

Una de las marchas de hoy será encabezada por la Unión Nacional de Maquineros con ruta hacia diversos lugares de la CDMX, según la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). La concentración será a partir de las 09:00 horas en el Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma.

La Unión Nacional de Maquineros se manifestó este jueves para exigir el cese de operativos y decomisos arbitrarios, la devolución de máquinas aseguradas, una regulación justa para diferenciar sus equipos de la delincuencia, condiciones estables que les permitan desarrollar sus actividades sin acoso institucional, así como protección de sus ingresos y el respeto a la dignidad de su gremio, de acuerdo con la SSC.

La manifestación inició alrededor de las 09:30 horas con destino al Senado de la República, en Paseo de la Reforma 135, colonia Tabacalera.

A las 10:30 horas, siguió su camino con dirección a la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en la calle Abraham González 48, en la colonia Juárez.

Después, se dirigió a la Cámara de Diputados, en la Avenida Congreso de la Unión, alcaldía Venustiano Carranza.

Otra de las movilizaciones fue encabezada por la Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio, que desde las 05:00 horas se concentró en Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

La organización entregará más de 386,000 firmas para pedir certeza jurídica, respeto a los derechos de los trabajadores jubilados ante las instituciones nacionales, la modificación del artículo transitorio de la reforma al artículo 127 constitucional, el cual busca frenar la aplicación retroactiva del tope a las pensiones, que se normalice el paso de las pensiones a sus montos originales y que se aplique a los nuevos jubilados, detalló la SSC.

Los manifestantes se acudirán a los siguientes puntos:

A las 11:00 horas, se concentraron en la Secretaría de Gobernación.

A las 12:30 horas, se trasladarán al Senado de la República.

Posteriormente, a las 13:00 horas, se dirigirán a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Paseo de la Reforma 164, en la colonia Juárez.

Finalmente, irán a la Secretaría de Energía, en la Avenida Insurgentes 20, en la colonia Roma Norte.

La SSC alertó por afectación vial y no descartó que a la marcha se sumen otras organizaciones de jubilados y pensionados.