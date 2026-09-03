Educación

Así Evita Primaria en Chiapas que Alumnos se Distraigan: Van 14 Años Sin Celular

La escuela José Vasconcelos Calderón comparte con padres de familia los números de docentes por si necesitan comunicarse con los estudiantes

Alumnos de escuela primaria en Chiapas.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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