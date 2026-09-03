Así Evita Primaria en Chiapas que Alumnos se Distraigan: Van 14 Años Sin Celular

Desde hace 14 años, la escuela primaria José Vasconcelos Calderón, ubicada en Tapachula, Chiapas, mantiene una regla interna que prohíbe a sus alumnos el uso de teléfonos celulares durante las actividades escolares.

Al respecto, la directora de la escuela, María Guadalupe Fuentes, indicó que “los niños se distraían demasiado con el celular, se tomaban fotos, mandaban selfies entre grupos que ellos mismos hicieron y les daban mal uso los niños; los padres de familia no entendían eso porque preguntaban cómo se iban a comunicar sus hijos y todo; nosotros les dimos nuestros números, ellos tienen los números de los maestros y de la dirección de la escuela”.

La institución cuenta con una matrícula de 420 estudiantes, y antes de comenzar cada ciclo escolar los padres de familia conocen el reglamento y aceptan la disposición, pues tiene como objetivo evitar que la atención de los alumnos se desvíe hacia llamadas, mensajes, juegos o contenidos ajenos a las clases.

Franklin López Osorio, padre de familia, señaló: “En parte está muy bien, una porque los niños no se distraen en clases usando el teléfono”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Desde Hace 14 Años, una Primaria en Chiapas No Permite el Uso de Celulares

Por su parte, un alumno de sexto grado de primaria opinó que "está bien (la restricción) porque nos puede distraer de nuestros estudios principales".

En cada inicio de ciclo escolar se hace hincapié a los padres que el celular no es necesario para las actividades pedagógicas y educativas en el salón de clases.

Como lo refiere Carlos Iván Elías Rojas, maestro de sexto grado de primaria: “Como toda escuela, hay un reglamento y ahí en común acuerdo con los padres de familia, desde hace años, venimos trabajando con ellos”.

Junto con esta medida, la primaria José Vasconcelos Calderón busca fortalecer el uso de su biblioteca y fomentar la lectura del alumnado durante su formación escolar.

La maestra de quinto grado de primaria, Consuelo Eloísa Solís Domínguez, afirmó: “Se nota que los niños presentan mayor interés a las clases porque no hay distractores”.

Con información de Juan Álvarez.

LECQ