Pronóstico del tiempo

Alertan de Más Lluvias Fuertes en Los Cabos por Huracán Marie; Suspenden Clases

En el centro y el sur de Baja California Sur se esperan precipitaciones de 75 a 150 mm, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas

Los CabosFoto: Cuartoscuro.
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