Alertan de Más Lluvias Fuertes en Los Cabos por Huracán Marie; Suspenden Clases

Las bandas nubosas del huracán Marie seguirán afectando zonas de Baja California Sur y autoridades estatales determinaron la suspensión de clases en Los Cabos, donde tampoco se permitirá la venta de alimentos en la vía pública para este jueves.

Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador de BCS, sostuvo la noche del miércoles una reunión con el Consejo Estatal de Protección Civil, en la que también se decidió cancelar actividades escolares en todos los planteles del municipio de Constitución.

"Aunque el fenómeno no representa riesgo de impacto directo para Baja California Sur, mantenemos vigilancia permanente ante sus efectos indirectos y la evolución de las condiciones meteorológicas", señaló.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que Marie causará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en costas de la península de Baja California, además de precipitaciones intensas en Baja California Sur.

En el centro y el sur de la entidad gobernada por Castro Cosío se prevén precipitaciones de 75 a 150 mm, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas. Este pronostico contempla encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de arroyos.

Por la mañana, habrá ambiente templado; durante la tarde se registrará ambiente caluroso a muy caluroso en la región y viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Golfo de California, Baja California y Baja California Sur.

En el extremo sur de BCS se ubica la ciudad turística de San José del Cabo y este miércoles tuvo algunas afectaciones, incluidos fuertes escurrimientos de agua en las calles.

Además de las clases y la prohibición de venta de comida en la vía pública, se acordó reforzar la preparación de refugios temporales mientras persista la contingencia. Asimismo, se pidió a la población evitar cruzar arroyos durante las lluvias.

Autoridades municipales informaron que las precipitaciones seguirán el viernes. Mientras tanto, este jueves se espera un oleaje de tres a cuatro metros en costas de Los Cabos, donde 25 playas fueron cerradas.

Tan solo el miércoles, se registraron entre tres y cuatro horas de lluvias en zonas de Comondú y Los Cabos. Algunos planteles registraron encharcamientos y la Unidad Médica Familiar 39 se quedó sin energía eléctrica desde las 15:00 horas, operando con una fuente provisional.

Se espera que Marie continúe alejándose de México, aunque aumentará a categoría 2 este 3 de septiembre. Para el viernes y el sábado se resentirán algunos efectos, de ahí que autoridades locales hicieron un repaso de su personal y equipo para la emergencia.

José Chapa Téllez, Comandante de la Cuarta Zona Naval, dijo que cuentan con 1,541 marinos para apoyar a la población, así como aeronaves, unidades terrestres y personal especializado.