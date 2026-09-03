Accidentes

Reporte de Incidentes y Problemas Viales en la Autopista México-Querétaro

Esta vía de acceso a la Ciudad de México presentó algunos problemas de tránsito a lo largo de sus 200 kilómetros de extensión

Tráiler accidentado en el km 157 de la autopista México-QuerétaroTráiler accidentado en el km 157 de la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras
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