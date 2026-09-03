Reporte de Incidentes y Problemas Viales en la Autopista México-Querétaro
Esta vía de acceso a la Ciudad de México presentó algunos problemas de tránsito a lo largo de sus 200 kilómetros de extensión
Esta vía de acceso a la Ciudad de México presentó algunos problemas de tránsito a lo largo de sus 200 kilómetros de extensión
Con el fin de que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.
En las primeras horas de este jueves, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó algunos incidentes y problemas viales:
A las 00:58 horas, se registró lluvia a la altura del Poblado de San Francisco Soyaniquilpan, por lo que aconsejaron disminuir la velocidad y manejar con precaución.
07:42 horas: Cierre a la circulación en el km 57, dirección CDMX, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).
08:46 horas: Reducción de carriles en el km 90, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de tracto camión siniestrado).
10:17 horas: Reducción de carriles del km 148 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.
10:33 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 57, dirección CDMX, tras atención de accidente.
12:06 horas: Reducción de carriles en el km 90, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de tracto camión siniestrado).
Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informaremos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.
La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).
Con información de N+
ICM
🌧️🌩️ CONDICIONES CLIMÁTICAS 🌧️🌩️ #AutMéxicoQuerétaro, registra #lluvia a la altura del Poblado de San Francisco Soyaniquilpan. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) September 3, 2026