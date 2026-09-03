Reporte de Incidentes y Problemas Viales en la Autopista México-Querétaro

Con el fin de que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

En las primeras horas de este jueves, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó algunos incidentes y problemas viales:

A las 00:58 horas, se registró lluvia a la altura del Poblado de San Francisco Soyaniquilpan, por lo que aconsejaron disminuir la velocidad y manejar con precaución.

07:42 horas: Cierre a la circulación en el km 57, dirección CDMX, por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

08:46 horas: Reducción de carriles en el km 90, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de tracto camión siniestrado).