Sociedad

Murió Gloria Steinem, Ícono del Movimiento Feminista en Estados Unidos

La periodista falleció a los 92 años en su casa en Nueva York, rodeada de sus seres queridos, según su fundación

GloriaAntes de convertirse en una de las principales figuras del movimiento por los derechos de las mujeres, Steinem comenzó su carrera periodística en la década de 1960. Foto: Reuters.

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