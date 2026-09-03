Temblor de 4.8 Grados Sacude al Sur de Veracruz

Se registró un sismo en la ciudad de Sayula de Alemán en la zona sur de Veracruz. De acuerdo al reporte del Servicio Sismológico Nacional el movimiento tuvo una magnitud fue de 4.8 grados en la escala Richter, y su epicentro fue localizado a 41 kilómetros al sureste de Sayula de Alemán.

Según la información revelada por el organismo expertos en materia sísmica, se registró en punto de las cinco de la mañana con 33 minutos durante esta madrugada. Con una profundidad de 152.3 kilómetros. Autoridades de Protección Civil reportan un saldo blanco.

Este temblor se suma a los ocurridos recientemente en el sur de la entidad Veracruzana. Es importante resaltar que el municipio de Sayula de alemán es de los puntos del sur del estado que mas sucesos de esta Indole reporta, siendo destacado como un punto de alta sismicidad.