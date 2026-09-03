Sociedad

Temblor de 4.8 Grados Sacude al Sur de Veracruz

El movimiento ocurrió a las 05:33 horas, tuvo una profundidad de 152.3 kilómetros y no dejó afectaciones según autoridades de auxilio.

Sayula de Alemán registra sismo de 4.8 grados; reportan saldo blancoSayula de Alemán registra sismo de 4.8 grados; reportan saldo blanco. Foto: Sismológico Nacional

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Ocurre temblor de 4.8 grados en Sayula de Alemán, Veracruz, a 152.3 km de profundidad. Ocurrió al rededor de las 5:33am, no se tiene reporte de afectaciones.

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