Metro CDMX Suspende Servicio en la Línea 9 por Accidente de Usuario

La circulación de los trenes se detuvo la mañana de este jueves por un percance en la Línea 9 del Metro de la Ciudad de México, luego de que el pie de una persona quedó atorado entre la unidad y el andén.

“La persona recibe valoración por parte de personal de Seguridad Industrial e Higiene del Metro”, informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) en sus redes sociales, ante los reportes de los usuarios por el retraso en el servicio de la Línea 9 que va de Tacubaya a Pantitlán.

El Metro pidió a los usuarios “respetar la línea amarilla de seguridad y atender en todo momento las indicaciones del personal”, para evitar accidentes.

El percance en Pantitlán provocó alta afluencia de pasajeros en la Línea 9, por lo que el Metro envió unidades vacías a las estaciones con mayor demanda, luego de que se restableció el servicio.

En contraste, el Metro reportó avance y circulación constante en las Líneas 1, 2, 4, 7, 8, 12 A y B.

RMT