Transporte público

Metro CDMX Suspende Servicio en la Línea 9 por Accidente de Usuario

El personal del Sistema de Transporte Colectivo atendió la emergencia en la estación Pantitlán

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Así Quedó Persona Atorada entre Vagón y Andén del Metro CDMX

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente en Línea 9 del Metro CDMX detiene servicio en Pantitlán. Personal atiende emergencia y restablece circulación. Evita percances, sigue indicaciones.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+