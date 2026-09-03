Así Creas la Cuenta Llave MX para Registro de Beca Rita Cetina en Septiembre 2026

Para que vayas adelantando el proceso del registro de la Beca Rita Cetina de secundaria y primaria, que se realizará en septiembre de 2026, acá en N+ te decimos cómo crear la cuenta Llave MX, fundamental para hacer la solicitud en línea.

El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, informó que las inscripciones de los apoyos económicos para estudiantes de primaria y secundaria se abrirán este mes, por lo que en una nota previa ya te explicamos todo lo que debes preparar antes de que comience este trámite.

Debido a que el registro de la Beca Rita Cetina se realizará por internet, el sistema solicitará la cuenta Llave MX de la madre, padre o tutor del alumno para comenzar el proceso. Estos son los pasos para crearla:

Entra al siguiente enlace https://www.llave.gob.mx/. Da clic en Crear cuenta. Escribe tu CURP. Lee y acepta el Aviso de Privacidad y los Términos y Condiciones. Da clic en No soy un robot y luego en Continuar. Si tu CURP es correcto se llenarán los campos de tu nombre y fecha de nacimiento. Escribe tu código postal y selecciona la colonia donde vives. Ingresa tu número de teléfono celular y tu correo electrónico. Crea una contraseña segura para tu Llave MX. Recuerda anotarla porque te la volverán a solicitar. Llena el Captcha y da clic en Finalizar.

El proceso para crear la Llave MX también se puede realizar sin CURP, sin embargo de igual manera te solicitará tus datos personales, además de que deberás adjuntar un documento de identificación en PDF.

Una vez finalizado el proceso con o sin CURP, el sistema solicitará verificar el número celular o el correo electrónico, por lo que deberás revisar tus mails o mensajes de texto para activar tu cuenta.

Para iniciar sesión en la plataforma de registro de la Beca Rita Cetina de secundaria y primaria, deberás hacerlo con tu correo electrónico o número celular, así como con tu contraseña. Esto cuando se abra el periodo de inscripciones.

En caso de que el sistema diga que tu CURP ya está registrada, lo único que debes hacer es iniciar sesión, pero si no recuerdas tu usuario, puedes hacer los siguientes pasos para recuperarlo:

Entra a www llave gob mx. Da clic en "Olvidé mi usuario". Ingresa tu CURP y da clic en Consultar. Si la CURP es correcta te aparecerá una pista de los medios de contacto que registraste previamente y podrás usar uno de estos como usuario.

Ahora, si no recuerdas tu contraseña, puedes recuperarla de la siguiente manera:

Entra a https://www.llave.gob.mx/. Da clic en "¿Olvidé mi contraseña?". Ingresa tu correo para recibir el enlace con el que restablecerás tu contraseña. Crea y confirma tu nueva contraseña. Da clic en Generar. Ingresa al portal con tu nueva contraseña.

En caso de que ya tengas tu cuenta Llave MX para el registro de la Beca Rita Cetina y tengas problemas de acceso puedes llamar al 079, para recibir orientación sobre qué hacer con este error.

PPP