Sociedad

Periodista Melina Morquecho es Hallada Muerta en su Domicilio en Poza Rica

El cuerpo de la mujer fue encontrado en el balcón de una de las habitaciones de su vivienda. Autoridades investigan el fallecimiento

Periodista es encontrada muerta en su domicilio en Poza Rica. Foto: Melina MorquechoPeriodista es encontrada muerta en su domicilio en Poza Rica. Foto: Melina Morquecho

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Melina Morquecho, periodista de Poza Rica, es hallada sin vida en su hogar. La Fiscalía investiga el caso para determinar las circunstancias.

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