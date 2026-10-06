Periodista Melina Morquecho es Hallada Muerta en su Domicilio en Poza Rica

La periodista Melina Morquecho fue localizada muerta al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Santa Emilia, en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

De acuerdo con los informes, el cuerpo fue encontrado en el balcón de una de las habitaciones del inmueble, localizado en el segundo nivel.

Melina Morquecho se desempeñó como periodista y durante varios años fue conocida en la zona de Poza Rica por su trayectoria en distintos medios de comunicación de la región. Sin embargo, una afección médica la obligó a retirarse de la actividad periodística desde hace algunos años.

Tras el reporte, elementos de la Policía estatal acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, Policías ministeriales y peritos criminalistas realizaron las diligencias correspondientes para levantar el cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se practicará la necropsia de ley.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial si el cuerpo presentaba huellas de violencia, por lo que serán las investigaciones y los resultados de la necropsia los que determinen las causas y circunstancias del fallecimiento.