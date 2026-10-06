Colector Pluvial Obstruído Provoca Inundaciones y Afecta a 50 Familias en Xalapa

Habitantes de la colonia La Lagunilla en Xalapa denuncian que el colector pluvial construido para evitar inundaciones permanece obstruido con tierra y basura lo que ocasionó afectaciones en lluvias registradas a finales del mes de septiembre.

‘Ese colector no se le da mantenimiento, esta totalmente tapado, las casas se inundaron llagaron casi a un metro en las casas CMAS fue al siguiente día, llevaron maquina, rasparon, sacaron el agua de las casas con bomba y hasta ahí, autoridades no han ido para nada, lo que nosotros estamos solicitando a las autoridades es que le den mantenimiento al colector, las lluvias van a seguir’. Indicó Amalia Ramírez Salazar, Vecina Afectada.

Señalan que son aproximadamente unas 50 familias las que registraron afectaciones en dos ocasiones, en menos de una semana.

‘Nos volvimos a inundar porque está tapado el colector, tiene mucha tierra y basura y las autoridades no han hecho nada, llego la alcaldesa pero a la orilla de la laguna únicamente y se regreso no entro a ver cómo estaban los daños, qué casas fueron las afectadas somos como 50 familias las afectadas, somos muchísimas las que estamos al rededor de la laguna tenia años que no nos pasaba eso’. Comentó Amalia Ramírez Salazar, Vecina Afectada.

Pese a que las autoridades confirmaron la conclusión del censo de afectaciones, habitante de la Primera Privada 5 de Mayo, señalan que no han recibido la atención necesaria como damnificados.

‘Todo, fueron televisiones, refrigeradores, estufas se puede ver en las imágenes que traigo, comedores, lavadoras de todo se perdió todo porque el agua alcanzo un nivel casi de un metro adentro de las viviendas’. Aseguró Amalia Ramírez Salazar, Vecina Afectada.