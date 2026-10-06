Sociedad

Colector Pluvial Obstruído Provoca Inundaciones y Afecta a 50 Familias en Xalapa

Habitantes aseguran que la infraestructura permanece llena de sedimentos y desechos, situación que habría agravado los anegamientos recientes

50 familias en La Lagunilla Xalapa sufren inundaciones por colector tapado. Vecinos exigen mantenimiento inmediato para evitar más daños50 familias en La Lagunilla Xalapa sufren inundaciones por colector tapado. Vecinos exigen mantenimiento inmediato para evitar más daños. Foto: N+

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Vecinos de La Lagunilla denuncian colector obstruido tras inundaciones que dañaron hogares. Exigen acción inmediata de las autoridades.

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