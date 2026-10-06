Sociedad

Sentencian a 7 Funcionarios de Edomex Vinculados a Fuga de Alcalde de Santo Tomás en 2024

Las sentencias van de los cuatro a los 12 años de prisión contra exservidores públicos y policías municipales

Operación Enjambre: Sentencian a 7 Funcionarios del Edomex por Ayudar a Escapar al Alcalde de Santo TomásFuncionarios del Edomex fueron sentenciados por ayudar a escapar a ‘Wicho’, exedil de Santo Tomás de los Plátanos. Foto: Fiscalía Edomex
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