Sentencian a 7 Funcionarios de Edomex Vinculados a Fuga de Alcalde de Santo Tomás en 2024

Luego de la detención de Pedro Luis “N”, mejor conocido como ‘Wicho', quien se fugó el 17 de diciembre de 2024 tras rendir protesta como presidente municipal de Santo Tomás de los Plátanos, Estado de México, se dictó sentencia contra siete funcionarios vinculados a su evasión.

El exedil acusado por extorsión y secuestro huyó apenas rindió protesta al percatarse de la presencia de policías que se encontraban en ese momento como parte de la llamada Operación Enjambre.

Dos años después, la Fiscalía mexiquense dio a conocer este martes que obtuvo sentencias de condena, mediante procedimiento abreviado, en contra de Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis, Litzy Mariana Domínguez Vilchis, Ángel Díaz Zarco, Martín Santana Martínez, María Raquel Rubio Rodríguez y Violeta Hernández Paniagua, tras acreditarse su responsabilidad en los delitos de evasión, daño en los bienes, robo con violencia y abuso de autoridad, respectivamente.

En ese momento, María Raquel Rubio Rodríguez era la primera regidora del ayuntamiento; Nélida Ávila Chamorro fungía como secretaria del ayuntamiento, en tanto que Ángel Díaz Zarco y Martín Santana Martínez se desempeñaban como policías municipales.

Por lo que hace a Araceli Domínguez Vilchis, Litzy Mariana Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua, eran civiles que participaron en la agresión a servidores públicos de la Fiscalía Edomex; dañaron vehículos oficiales y particulares en los que se desplazaban autoridades.

Las penas son las siguientes: 14 años de prisión para Ángel Díaz Zarco, responsable de los delitos de evasión, abuso de autoridad y robo con violencia. En tanto que para Martín Santana Martínez una pena de 12 años y 8 meses de prisión por evasión y robo con violencia.

De igual forma, emitió sentencia para Litzy Mariana Domínguez Vilchis de 8 años y 8 meses de prisión tras quedar acreditada su responsabilidad en los delitos de evasión y daño en bienes. Además, María Raquel Rubio Rodríguez fue condenada a 6 años de prisión por los delitos de evasión y abuso de autoridad.

Finalmente, Nélida Ávila Chamorro, Araceli Domínguez Vilchis y Violeta Hernández Paniagua fueron sentenciadas a 4 años y 8 meses de prisión.

Con estas resoluciones, suman 27 personas sentenciadas en el marco de la operación Enjambre y como parte de la estrategia coordinada por la Defensa, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

HVI