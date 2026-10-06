De Huracán a Tifón: Así Funciona la Línea Internacional de Cambio de Fecha que Modificó a Nolo

Los ciclones pueden formarse en diversos océanos de todo el mundo, aunque reciben nombres distintos. Cuando un ciclón tropical alcanza cierta intensidad en el Pacífico occidental, se le denomina tifón. En el Pacífico oriental y en el océano Atlántico, la denominación común es huracán. En los océanos Índico y Pacífico Sur, simplemente se les llama ciclones.

En ocasiones, un huracán del Pacífico oriental o central mantiene su fuerza e intensidad, lo que le permite llegar a cruzar la línea internacional de cambio de fecha.

Esta es una línea imaginaria en el globo terráqueo que separa los 180 grados este de los 180 grados oeste. Aunque la mayor parte de esta línea atraviesa el centro del océano Pacífico, sirve para dividir las cuencas del Pacífico central y del Pacífico occidental sobre los sistemas tropicales.

¿Qué ocurre cuando un huracán cruza la línea internacional de cambio de fecha y entra en territorio de tifones?

"El protocolo establece que la tormenta conserva su nombre, pero cuando son huracanes su denominación es de tifones.

Una vez que el huracán cruza la línea internacional de cambio de fecha, la responsabilidad de emitir pronósticos pasa del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos a la Agencia Meteorológica de Japón.

Nolo es el caso más reciente de un huracán que tuvo una transición a tifón, luego de cruzar la línea internacional de cambio de fecha, un fenómeno que no ocurría desde 2023 con el huracán Dora.

Otro caso fue el huracán Loke, de categoría 5 en 2006, se convirtió en la tormenta más intensa y de menor presión registrada en el Pacífico central, cruzando la línea de cambio de fecha manteniendo la categoría 5. Sus restos postropicales acabaron azotando el suroeste de Alaska.

Es frecuente que los huracanes mantengan su intensidad al cruzar la línea internacional de cambio de fecha, y en ocasiones pueden producirse varios casos de este tipo en un mismo año. Sin embargo, las probabilidades de que esto ocurra varían de un año a otro en función del fenómeno de El Niño.

Las aguas cálidas son uno de los factores ambientales clave que permiten que un sistema tropical se forme y cobre fuerza. Por ello, una zona de aguas más cálidas aumenta las probabilidades de que un huracán mantenga su estructura el tiempo suficiente para llegar a la línea internacional de cambio de fecha.

HVI