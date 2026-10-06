Ciencia y Tecnología

De Huracán a Tifón: Así Funciona la Línea Internacional de Cambio de Fecha que Modificó a Nolo

Nolo es el caso más reciente de un huracán que tuvo una transición a tifón; se trata de un fenómeno que no ocurría desde 2023 con el huracán Dora

Así Funciona la Línea Internacional de Cambio de Fecha que Modificó a Nolo de Huracán a TifónEl tifón Choi-wan pasa al este de Japón, mientras que el tifón Nolo y la tormenta tropical Koguma se desplazan hacia el oeste a través del océano Pacífico. Foto: X @CIRA_CSU

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