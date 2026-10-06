Internacional

Protestas de Estudiantes en Francia: Esto es lo que Exigen Durante Violentas Marchas

Las movilizaciones han incluido bloqueos y enfrentamientos con policías; se extendieron a centros de educación de todo el país

FranciaLas protestas llegan meses antes de la elección presidencial de 2027. Foto: Reuters.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+