Protestas de Estudiantes en Francia: Esto es lo que Exigen Durante Violentas Marchas

Miles de estudiantes han salido a las calles de distintas ciudades de Francia para reclamar cambios en las condiciones de la educación pública. Las movilizaciones han incluido bloqueos de escuelas y enfrentamientos con la Policía, mientras las autoridades preparan medidas para responder a las demandas.

Aunque las imágenes de los enfrentamientos han concentrado la atención, el origen de la movilización está relacionado principalmente con las condiciones en las que los estudiantes reciben clases y con su acceso a la educación superior.

Uno de los principales reclamos es aumentar el número de profesores y reducir la cantidad de alumnos por salón. Los estudiantes denuncian que algunas clases no se imparten por falta de docentes y que el problema afecta especialmente a planteles ubicados en zonas desfavorecidas.

También exigen mejores condiciones en los edificios escolares. Entre sus demandas están instalaciones adecuadas y atención a problemas de mantenimiento que, según los manifestantes, afectan su experiencia cotidiana en las escuelas.

Otro de los reclamos es contar con más personal dedicado a la salud y al acompañamiento de los alumnos, incluidos enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales.

El acceso a la universidad también forma parte de las demandas. Los estudiantes cuestionan aspectos del sistema 'Parcoursup', utilizado para solicitar el ingreso a la educación superior, y piden mayor transparencia sobre los criterios utilizados para evaluar las solicitudes y asignar lugares.

El gobierno francés no plantea eliminar el 'Parcoursup', pero anunció cambios para hacer más comprensible el proceso. Durante 2026, 576 mil 749 estudiantes de bachillerato recibieron al menos una propuesta de admisión, en un año en que aumentó en 66 mil el número de candidatos registrados.

La movilización también involucra la capacidad de las universidades. Entre las demandas estudiantiles está ampliar los espacios disponibles para atender a una generación cada vez más numerosa.

Las manifestaciones comenzaron como una movilización centrada en las condiciones educativas, pero algunas jornadas han derivado en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

El gobierno francés ha informado sobre episodios de violencia y daños durante las movilizaciones, mientras que Amnistía Internacional ha cuestionado la respuesta policial y pidió que las autoridades protejan el derecho de los jóvenes a manifestarse pacíficamente. La organización también reportó más de 5 mil detenciones anunciadas por el Ministerio del Interior, de las cuales 85% correspondían a menores de edad.

De acuerdo con Amnistía Internacional, entre las principales demandas de los estudiantes están precisamente el aumento del número de profesores, clases menos saturadas y edificios escolares adecuados. La organización también ha expresado preocupación por el uso de gases lacrimógenos, porras y balas de goma durante las protestas.

Mientras continúan las movilizaciones, el gobierno anunció cinco líneas de trabajo relacionadas con las preocupaciones planteadas por los estudiantes: garantizar que las clases sean impartidas, mejorar las instalaciones, atender cuestiones de salud y acompañamiento social, hacer más transparente Parcoursup y dar seguimiento a la participación de los alumnos en las decisiones de sus escuelas.

Así, detrás de los enfrentamientos registrados en algunas ciudades, las demandas centrales de la movilización estudiantil están relacionadas con más profesores, clases menos saturadas, mejores instalaciones, mayor apoyo dentro de las escuelas y un sistema de acceso a la universidad que los estudiantes consideran que debe ser más transparente.

PT