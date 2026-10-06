Hombre Resulta Lesionado en Accidente en Bulevar Laguna Sur de Torreón, Coahuila

Un hombre de 53 años resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial ocurrido sobre el bulevar Laguna Sur, antes de llegar al bulevar Mieleras, en la ciudad de Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participaron al menos dos vehículos, entre ellos un automóvil particular y una camioneta de carga.

Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención al hombre lesionado, quien posteriormente fue valorado en el sitio, para luego ser trasladado a un hospital.

Elementos de seguridad y autoridades viales también se movilizaron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, uno de los conductores sería señalado como presunto responsable, aunque será la autoridad correspondiente la que determine cómo ocurrió el accidente y deslinde responsabilidades.