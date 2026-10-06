Accidentes

Hombre Resulta Lesionado en Accidente en Bulevar Laguna Sur de Torreón, Coahuila

En el percance participaron una camioneta de carga y un automóvil particular

Hombre Resulta Lesionado en Accidente en Bulevar Laguna Sur de Torreón, CoahuilaParamédicos atendieron al hombre que resultó lesionado durante el percance. Foto: N+

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