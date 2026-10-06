Investigan Presunto Feminicidio en Colonia Francisco Villa de San Pedro, Coahuila

Esta mañana se registró un presunto feminicidio en la colonia Francisco Villa, en la ciudad de San Pedro, Coahuila. De acuerdo con los primeros reportes, el presunto responsable, identificado como Jorge 'N', habría enviado a su hijo a la tienda y aprovechó el momento para privar de la vida a Lupita.

Los primeros en llegar fueron los vecinos, quienes al percatarse de lo ocurrido solicitaron de inmediato la presencia de las autoridades para atender la situación.

Paramédicos acudieron al lugar y, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Ante los hechos, las corporaciones de seguridad iniciaron una persecución y un operativo de búsqueda en distintos puntos para dar con el paradero del presunto responsable.

Hasta el momento, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se registró el hecho.