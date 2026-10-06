Seguridad

Investigan Presunto Feminicidio en Colonia Francisco Villa de San Pedro, Coahuila

Al percatarse de los hechos, vecinos solicitaron la presencia de las autoridades en el lugar

Al percatarse de los hechos, vecinos solicitaron la presencia de las autoridades en el lugarEl presunto responsable habría mandado a su hijo a la tienda para para privar de la vida a Lupita. Foto: N+

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El presunto responsable habría mandado a su hijo a la tienda para para privar de la vida a Lupita

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