Detienen a Mujer Presuntamente Intoxicada al Intentar Ingresar a Escuela en Torreón

Una mujer, presuntamente en estado de intoxicación, fue detenida luego de intentar ingresar al Instituto Real de La Laguna, en Torreón, donde estudian menores desde preescolar hasta secundaria.

Ante la situación, los maestros activaron de inmediato los protocolos de seguridad y solicitaron el apoyo al 911. Elementos de distintas corporaciones acudieron al plantel y detuvieron a la mujer, quien posteriormente fue trasladada a la cárcel municipal.

La directora de la institución se movilizó para interponer la denuncia correspondiente, mientras que se pidió a los padres de familia acudir por los menores como medida preventiva ante lo ocurrido.

Vecinos señalaron que la mujer ya habría sido detenida anteriormente y solicitaron mayor vigilancia en el sector para prevenir que este tipo de situaciones vuelvan a presentarse.