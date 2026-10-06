Seguridad

Detienen a Mujer Presuntamente Intoxicada al Intentar Ingresar a Escuela en Torreón

Maestros activaron el protocolo de seguridad y solicitaron el apoyo a los números de emergencia

Maestros activaron el protocolo de seguridad y solicitaron el apoyo a los números de emergenciaLa mujer intentó ingresar a la escuela donde estudian menores desde preescolar hasta secundaria. Foto: N+

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La mujer intentó ingresar a la escuela donde estudian menores desde preescolar hasta secundaria

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