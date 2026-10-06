Accidentes

Evacúan Cine por Incendio de Palomera en Ciudad Nazas de Torreón

Protección Civil y Bomberos informó que 27 personas se encontraban dentro de las instalaciones

Protección Civil y Bomberos informó que 27 personas se encontraban dentro de las instalacionesEn menos de un mes se han registrado dos incendios dentro de un cine. Foto: Protección Civil Torreón

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

En menos de un mes se han registrado dos incendios dentro de un cine

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Evacúan Cine por Incendio de Palomera en Ciudad Nazas de Torreón | N+