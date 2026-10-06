Evacúan Cine por Incendio de Palomera en Ciudad Nazas de Torreón

En menos de un mes por segunda ocasión, un cine ubicado en Ciudad Nazas registró un conato de incendio que obligó a la evacuación de 27 personas.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que el incidente se atendió la tarde de este lunes, luego de recibir un reporte ciudadano sobre la presencia de fuego al interior del establecimiento.

Siguiendo los protocolos de seguridad, fueron evacuados 14 empleados y 13 clientes que se encontraban dentro de las instalaciones, con el objetivo de evitar cualquier riesgo para quienes permanecían en el lugar.

Luego de la inspección, se confirmó que el fuego se originó nuevamente en una de las máquinas palomeras, aunque se realizará un peritaje para establecer la causa exacta del incidente. La emergencia fue controlada sin que se registraran personas lesionadas.

Debido a la reincidencia y como medida preventiva, la dependencia dio a conocer que el establecimiento será clausurado.