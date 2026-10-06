Una camioneta repartidora de botanas se incendió cuando circulaba sobre el bulevar Ejército Mexicano de Gómez Palacio, a la altura de la colonia El Refugio.

El chofer manifestó que circulaba de manera normal la mañana de este martes cuando el vehículo comenzó a incendiarse entre la cabina y la caja, por lo que rápidamente descendió de la unidad y solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia.

El incidente se registró cerca de las 8:30 horas, lo que generó la movilización de elementos de Bomberos, quienes de inmediato comenzaron con los trabajos para sofocar el siniestro y evitar que el fuego se propagara.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas por este hecho. Las autoridades permanecieron en el lugar para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes.