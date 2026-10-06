Accidentes

Se Incendia Camioneta Repartidora en Periférico de Gómez Palacio, Durango

El chófer mencionó que transitaba de forma normal antes de que el vehículo terminara en llamas

El chófer mencionó que transitaba de forma normal antes de que el vehículo terminara en llamasElementos de bomberos lograron sofocar el incendio sobre el bulevar Ejército Mexicano. Foto: N+

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Elementos de bomberos lograron sofocar el incendio sobre el bulevar Ejército Mexicano

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