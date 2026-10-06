Tránsito en la Autopista México-Querétaro: Reporte de Accidentes y Afectaciones

La autopista México-Querétaro, con sus casi 200 kilómetros de longitud, es una de las más transitadas del país, con 84 mil autos al día en promedio, y también donde más ocurren accidentes.

Por ser una vía de acceso a la capital del país, los incidentes, problemas viales o afectaciones ponen en jaque el arribo de miles de personas a la Ciudad de México.

Con el fin de evitar contratiempos en tus traslados y para que tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta autopista.

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Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o afectaciones por lluvias.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con problemas viales, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.

Este martes, Capufe reportó las siguientes afectaciones viales:

A las 8:44 horas, del kilómetro 48 al 60 se registró carga vehicular rumbo a Querétaro.

Más tarde, a las 9:41 horas, informó que hay obras del km 148 al 158 con dirección a la Ciudad de México, debido a trabajos de mantenimiento.

Con información de N+

ICM/FBPT