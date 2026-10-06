Accidentes

Tránsito en la Autopista México-Querétaro: Reporte de Accidentes y Afectaciones

Esta carretera es una de las más importantes que conectan al centro del país con la Ciudad de México

Una pipa se salió del camino en el km 57 de la autopista México-QuerétaroUna pipa se salió del camino en el km 57 de la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras
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