Tránsito en la Autopista México-Querétaro: Reporte de Accidentes y Afectaciones
Esta carretera es una de las más importantes que conectan al centro del país con la Ciudad de México
Esta carretera es una de las más importantes que conectan al centro del país con la Ciudad de México
La autopista México-Querétaro, con sus casi 200 kilómetros de longitud, es una de las más transitadas del país, con 84 mil autos al día en promedio, y también donde más ocurren accidentes.
Por ser una vía de acceso a la capital del país, los incidentes, problemas viales o afectaciones ponen en jaque el arribo de miles de personas a la Ciudad de México.
Con el fin de evitar contratiempos en tus traslados y para que tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta autopista.
Para mantenerte enterado, te invitamos a seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación en diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o afectaciones por lluvias.
La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas o con problemas viales, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México.
Este martes, Capufe reportó las siguientes afectaciones viales:
A las 8:44 horas, del kilómetro 48 al 60 se registró carga vehicular rumbo a Querétaro.
Más tarde, a las 9:41 horas, informó que hay obras del km 148 al 158 con dirección a la Ciudad de México, debido a trabajos de mantenimiento.
Con información de N+
ICM/FBPT