Accidentes

Atropellan y Matan a Hombre en Escobedo, Nuevo León; Responsable Huye

Una persona de aproximadamente 30 años perdió la vida, luego de ser localizado tendido sobre la vialidad a la altura de la colonia Sócrates Rizzo Unión Comerciantes.

Hombre muere atropellado.Hombre muere atropellado. Foto: N+

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Un hombre muere atropellado en Escobedo y el conductor huye. Autoridades investigan muerte.

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