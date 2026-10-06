Atropellan y Matan a Hombre en Escobedo, Nuevo León; Responsable Huye

Un hombre de aproximadamente 30 años murió tras ser atropellado sobre la carretera Monclova, en el cruce con la carretera Colombia, en el municipio de Escobedo.

El hecho ocurrió a la altura de la colonia Sócrate Rizo Unión Comerciantes, donde se recibió el reporte sobre una persona que se encontraba tirada en la vía pública.

Elementos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención al afectado; sin embargo, tras realizar una valoración confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, la víctima permanece sin ser identificada debido a las condiciones en las que fue localizada.

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De acuerdo con los primeros reportes, el responsable sería el conductor de un vehículo de carga, quien presuntamente continuó su camino después del atropellamiento y huyó hacia el municipio de San Nicolás.

En el pavimento quedaron algunas huellas que podrían ayudar a las autoridades a establecer la trayectoria que siguió el vehículo involucrado.

Personal ministerial y pericial realizó las diligencias en el lugar para recabar evidencias que permitan investigar las circunstancias del accidente.